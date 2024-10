Apostas em bets já começam a atrapalhar rotina de restaurantes

O vício em apostas online -- nas chamadas “bets” -- está começando a afetar também o dia a dia de alguns restaurantes. O relato partiu de Paulo Solmucci Júnior, presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e posteriormente confirmado com chefs.

De acordo com fontes consultadas pela reportagem de Paladar, as apostas entraram com tudo na rotina de cozinheiros dentro de restaurantes, com as apostas se tornando a distração dos profissionais nos momentos de descanso e comprometendo o trabalho do dia.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci Jr. Foto: Luiz Prado/Agência Sebrae

“Nós estamos tendo enormes problemas operacionais, porque a ‘nossa turma’ está jogando demais e chegam no restaurante com depressão, problema na família. Isso tudo dentro da operação”, contextualiza Paulo, da Abrasel, em entrevista ao Paladar. “Estamos enfrentando esse vício dentro de nossas cozinhas e bares. Está difícil”.

Um chef conversou com Paladar e, pedindo anonimato, compartilhou que cerca de “seis ou sete funcionários” de sua cozinha se envolveram com apostas online. O problema é que, nas pausas dos funcionários, eles fazem as apostas. Se ganham, o que é raro, tocam o dia no restaurante normalmente. Se perdem, a eficiência fica bastante comprometida logo após.

Outro chef, que também pediu anonimato para preservar os funcionários, disse que já está trabalhando para tentar lidar com “o vício em apostas” de cozinheiros. Segundo ele, é difícil perceber quando brincadeira se torna algo mais sério, mas que isso está afetando de “forma preocupante” o dia dos cozinheiros, que veem as bets como distração da pressão da rotina.

Ele conta que já está em contato com psicólogos, que vão falar amplamente com os funcionários sobre as apostas e como identificar o vício “ao longo dos próximos meses”.

“As pessoas ficam endividadas, faltam ao serviço e desenvolvem problemas psicológicos que afetam as relações”, continua a contextualizar Paulo, agora no manifesto que assinou. “Em muitos casos, isso pode afetar diretamente a qualidade do serviço. É necessário que haja uma regulamentação, tanto das propagandas quanto do acesso às plataformas”.

Bets estão passando por um processo de regulamentação Foto: BRUNO PERES/AGÊNCIA BRASIL

Preocupação do setor

Vale lembrar que a Abrasel não está preocupada apenas com o vício de funcionários, mas também com a forma que o brasileiro gasta o seu dinheiro. Um levantamento produzido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indica que as bets podem gerar um prejuízo anual de R$ 117 bilhões aos estabelecimentos comerciais.

Assim, a associação entende que o crescimento exponencial das apostas tem atraído recursos de diversos segmentos e faixa etárias, mas de forma ainda mais impactante, as classes C e D e de um público mais jovem. Além disso, por conta do componente viciante, as apostas têm impactado diretamente no direcionamento dos recursos financeiros.

“Ao invés da pessoa sair de casa para ir em um restaurante com os amigos, com a família, ela pega aquele dinheiro dela e aposta online”, diz Paulo. “Então nós estamos com o problema não só de perder renda para um outro jogo, outra atividade que poderia estar nos permitindo pelo menos um pouco de repasse acima da inflação como aconteceu no mundo inteiro, como também precisa entender como ajudar o setor a resolver isso nas cozinhas”.