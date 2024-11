O Rio de Janeiro recebeu pela segunda vez a premiação dos 50 melhores restaurantes da América Latina. Criada em 2013, a lista agora é encabeçada por Don Julio. No top 10, Brasil contava com A Casa do Porco na quarta posição no ano passado, que agora está em 15º lugar.

O país ainda não bateu o recorde de 10 restaurantes atingido em 2022, mas conta com Lasai, em 7º lugar, seguida por A Casa do Porco, Tuju, Evvai, Oteque, Nelita, Metzi, Maní e o novo integrante da lista de top 50, Kotori.

Mais do que celebrar os nove brasileiros da lista, Rosa Moraes, representante da Academia do The World’s 50 Best Restaurants e do Latin America’s 50 Best Restaurants para o Brasil, avalia que “Essa união da América Latina é muito bonita, é uma grande celebração da gastronomia, não é uma lista”.

“Nunca se viu tanta divulgação e tanto orgulho dos nossos produtos. Hoje há homenagens à mandioca ou ao milho em todo tipo de restaurante por todos esses países. Você vai a um francês no Rio e tem um mil folhas de mandioca, por exemplo, e isso faz parte dessa união”, complementa.

Para que conste, o júri que elege o ranking é composto por 300 influenciadores reais do universo da restauração, selecionados por seu olhar agudo e conhecimento sobre a restauração latino-americana. Anuciados no Museu Histórico Nacional, no centro do Rio, veja aqui os 50 melhores:

PUBLICIDADE