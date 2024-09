No próximo sábado (28), os chefs Alex Atala e Netto Moreira recebem no restaurante Dalva e Dito, em São Paulo, o chef Stefan Weitbrecht, titular do restaurante Cozinha 212 e do bar Atlântico 212, para realizar um jantar inspirado na culinária da Finlândia, terra natal de sua mãe.

O evento é o segundo da série de jantares em comemoração aos 15 anos do Dalva e Dito, no qual imigrantes de diversas nacionalidades realizam jantares temáticos. O primeiro, realizado no início de agosto, foi com a cozinheira armênia Yeran Garabedian Habib.

Tostada de peixe curado, sanduíche aberto de camarão e sopa de salmão e dill: algumas pedidas do menu de Stefan Weitbrecht Foto: Ricardo D'Angelo/ Divulgação

Com cinco tempos, o menu (R$ 250, por pessoa) inclui sugestões como a tostada de peixe curado, o sanduíche aberto de camarão servido no pão de sementes e a sopa de salmão e dill. Como sugestão principal, destaque para o peixe branco defumado com purê de cenoura, ovas de salmão e cerefólio. E a tartelete de mirtilos com sorvete de nada é a sugestão para a sobremesa.

Inspirado pelo país escandinavo, Weitbrecht elaborou dois drinques especiais para o jantar: o dirty beet (Haku vodca com beterraba, Roku Gin, vermute seco e vinagre de mel) e o essências da horta (Roku Gin, maçã verde, xarope de lavanda e capim-santo).

Os chefs Alex Atala (à esq.) e Netto Moreira (à dir.) recebem no Dalva e Dito o descendente de finlandeses Stefan Weitbrecht para jantar comemorativo Foto: Ricardo D'Angelo/ Divulgação

As reservas podem ser realizadas pelo e-mail maitre@dalvaedito.com.br.

Jantar Finlandês no Dalva e Dito

Data: 28 de setembro (sábado)

Horário: 19h

Dalva e Dito

R. Padre João Manuel, 1115, Cerqueira César

(11) 3068-4444

Instagram: @dalvaedito