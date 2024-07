Quem estiver curtindo as férias no friozinho de Campos do Jordão pode participar de uma experiência sensorial única na cervejaria Baden Baden, um dos pontos de parada favorito dos turistas na cidade.

A experiência será realizada com três versões do chocolate belga da Callebaut combinados com três rótulos da cervejaria fundada nos anos 1990, e que segue atraindo viajantes entusiastas de boas cervejas, a Baden Baden Stout, a Baden Baden Doppelbock e a Baden Baden Red Ale.

“O equilíbrio entre o dulçor da cerveja e a leve acidez do chocolate ficou excelente, além da semelhança das notas frutadas de ambos”, explica a sommelière de cervejas Patricia Sakakura, fazendo menção à combinação da Red Ale com o Ruby: chocolate rosa da Callebaut.

Chocolate branco com cerveja Stout e chocolate Gold, com notas de caramelo, combinado à Doppelbock são outras duplas “escaladas” para a experiência.

Tour Completo

PUBLICIDADE

A cervejaria promove um tour, a 2 quilômetros do centro de Campos de Jordão, em que o visitante conhece a história da marca, da cerveja e do processo produtivo seguido da experiência sensorial com degustação guiada. Os ingressos custam R$ 150 reais por pessoa e estão disponíveis no site da Baden Baden.

A experiência é oferecida de segunda a quinta-feira às 18h e aos finais de semana (sexta, sábado e domingo) às 17h, 18h30 e 20h.

Mais experiências gastronômicas perto de São Paulo

São Bento de Sapucaí é uma cidade muito conhecida pela Pedra do Baú, que recebe diariamente visitantes para apreciar a vista que uma altitude de 1.950 metros proporciona da área, mas a região também vem ganhando fama como a ‘Toscana brasileira’ pelas delícias que oferece. Situado na região da Serra da Mantiqueira, a pouco mais de 180 quilômetros de São Paulo capital, o local tem produções próprias e artesanais de várias delícias, como vinhos, azeites, queijos e cervejas. Saiba tudo sobre os passeios e experiências gastronômicas que o local oferece na matéria completa.