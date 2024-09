Boas notícias para os amantes da boa pizza: cinco pizzarias brasileiras estão no ranking global que seleciona as melhores pizzarias do mundo, o 50 Top Pizza. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 10 de setembro, em um evento na cidade de Nápoles, na Itália.

Em São Paulo, foram quatro pizzarias premiadas: Unica Pizzeria, em 87°; A Pizza da Mooca, em 53º; QT Pizza, em 38°; e a Leggera Pizza Napoletana, em 11°. Já no Rio, a única reconhecida foi a Ferro e Farinha, em 89°.

Trufada, da QT Pizza Bar Foto: Jefferson Maya

“Estamos muito horados de colocar o Rio de Janeiro pela 1º vez na lista. São Paulo já estava bem representada mundialmente nesse cenário mundial, e estar representando o Rio de Janeiro agora é melhor ainda”, disse Sei Shiroma, proprietário da Ferro e Farinha, ao Paladar.

Além das pizzarias brasileiras premiadas, Mateus Ramos, da QT Pizza, foi eleito o melhor pizzaiolo do ano, enquanto a Leggera Pizza Napoletana ficou com o prêmio especial da marca Made In Italy 2024.

Com esse cenário, as pizzarias brasileiras viram uma melhora na comparação com os resultados do ano passado. Na ocasião, a Leggera ficou no limite, em 100°, a QT Pizza Bar em 51° e a A Pizza da Mooca, em 85° lugar. As outras duas não tinham aparecido no ranking.

“Para nós, é muito importante e muito bom. Estamos pela terceira vez consecutiva na lista das melhores pizzarias do mundo. Quando começamos, em 2011, apenas nós fazíamos pizza napolitana e agora vemos o mercado crescendo cada vez mais”, disse Fellipe Zanuto, um dos precursores da pizza napolitana no Brasil e chef da A Pizza da Mooca.

Sabor especial é o de ragu de ossobuco n'A Pizza da Mooca Foto: Mário Rodrigues

Confira as 20 melhores pizzarias do mundo

Una Pizza (Nova York); Diego Vitagliano (Nápoles) e I Masanielli – Francesco Martucci (Caserta); The Pizza Bar on 38th (Tóquio); Confine (Milão); Napoli on the Road (Londres); Tony’s Pizza Napoletana (São Francisco); I Tigli (San Bonifacio); Sartoria Panatieri (Barcelona); 50 Kalò (Nápoles); Seu Pizza Illuminati (Roma); Leggera (São Paulo); Crosta (Makati, Tailândia); Pizzeria Beddia (Filadélfia); Via Toledo Enopizzeria (Viena); RistoPizza (Tóquio); I Masanielli – Sasà Martucci (Caserta); Dry Milano (Milão); La Notizia (Nápoles); Ribalta (Nova York); Salvo (Nápoles).

Você pode conferir o ranking completo no site do Top 50 Pizza.

Sobre o 50 Top Pizza

Criado em 2017, na Itália, o 50 Top Pizza tem a missão de premiar as melhores pizzarias artesanais do mundo. No início, era focado apenas na pizza italiana, mas logo se expandiu para outros países.

Assim como em outras premiações de gastronomia, a votação é feita anualmente por um grupo de inspetores anônimos que analisam a qualidade da pizza, como massa, molho e combinação de ingredientes, além da origem dos produtos.

Vale lembrar que, no começo do ano, o mesmo ranking divulgou a lista das melhores pizzarias da América Latina. No total, 25 pizzarias brasileiras apareceram no ranking das 50 melhores da América Latina -- incluindo a melhor, que é de São Paulo.

Onde comer as melhores pizzas do Brasil?

Leggera Pizza Napoletana.

Unidade 1: R. Diana, 80 - Pompeia. 3862-2581. 18h/23h (fecha seg.).

Unidade 2: R. Cap. Pinto Ferreira, 248 - Jardim Paulista. 3884-6585. 18h/23h (fecha seg.).

QT Pizza

Alameda Min. Rocha Azevedo, 1096 - Cerqueira César. 3064-9220. 18h/23h (fecha seg.).

A Pizza da Mooca

Unidade 1: R. da Mooca, 1747 - Mooca. 3571-1221. 18h/23h.

Unidade 2: R. João Moura, 529 - Pinheiros. 3064-0060. 18h/23h.

Unica Pizzeria

Rua Gabriele D’Annunzio, 1254 - Campo Belo. 3564-2766. 18h30/23h (fecha seg.).

Ferro e Farinha

R. Arnaldo Quintela, 23 - Botafogo, Rio de Janeiro. (21) 99349-4285. 18h/00h. Mais três unidades.