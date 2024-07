Conheça Il Carpaccio, restaurante que já nasce com fila na porta

Há cheiro de azeite trufado no ar. Ainda que o teto retrátil esteja aberto. Pudera, em vinte dias de funcionamento, centenas e centenas de fagottini al tartufo nero (massa fresca recheada com ricota ao molho trufado, manteiga e grana padano, R$ 125) circularam pelos salões do Il Carpaccio (@ilcarpacciorestaurante), o mais novo – e disputado – italiano do Itaim.

Carpaccio nada mais é que carne crua fatiada finamente e temperada com um molho. Tradicionalmente, a estrela principal era magra e bovina e o acompanhamento, um mix aveludado de maionese caseira e molho inglês, com um toque de conhaque e outro de limão siciliano. Mas as coisas evoluem. Tanto assim, que só no menu do Il Carpaccio há meia dúzia de receitas.

O Alla Cipriani (R$ 68) homenageia seu pai veneziano, o carpaccio de polvo comprova que a não é preciso ser carne, nem crua (R$ 82) e o vitelo tonnato (R$ 76) combina lâminas de rosbife de vitelo semi cruas a bastante molho de atum, anchova e alcaparra.

Vitello Tonnato, um dos carpaccios do novo Il Carpaccio, no Itaim Foto: Ricardo Dangelo

Aliás, pratos mais “molhosos” do que o habitual são recorrentes: o trofie (massa curta e torcida, típica da Ligúria) vem nadando em pesto e coroado por uma burrata inteirinha (R$ 125) e o spaghetti al cacio e pepe (R$ 98), em geral envelopado em queijo pecorino romano e pimenta-do-reino preta moída na hora, chega sobre uma piscininha, antes de receber uma salpicada de botarga e uma garoa de casca de limão siciliano.

Talvez por isso, o rigatoni alla carbonara (R$ 96) seja a massa mais pedida do cardápio. Aparentemente, seguida de perto pelo tal fagottini al tartufo nero que, junto aos plins (raviólis pequeninihos de carne assada ao molho trufado, R$ 125), aromatiza o ambiente.

Sobre este, desde a abertura para amigos, há três semanas, quase 10 mil pessoas batalharam por passar ali. A começar porque o Il Carpaccio é o terceiro endereço do restaurateur Gianluca Perino e do chef Ricardo Dicamargo, sócios dos bombadíssimos Il Capitale e da Fiaschetteria del Capitale, nos Jardins.

O fagottini al tartufo nero é uma das exclusividades da nova casa dos sócios do Il Capitale Foto: Ricardo Dangelo

Na casa nova, no entanto, há mais espaço que nos dois irmãos mais velhos somados, e também mais glamour. Há também uma sócia a mais, no caso a estilista Cris Barros; há oliveiras de mais de 200 anos; há mármore sobre as mesas e no belíssimo balcão comandado pela talentosa bartender Ana Guimieri . Ah, e há uma carta de vinhos exclusivamente italianos. Aviso: da qual o sommelier tem uma lista de sugestões de R$ 725 a R$ 10.300!

Como se dizia no começo dos anos 2000, um lugar para ver e ser visto. Em tempo, um lugar de clássicos italianos, mas que não vive só de pasta. Vai daí que entre os principais encontra-se o filetto alla rossini (filé alto de black angus com escalope de foie gras, molho rôti e purê de batata, R$ 330) e, no meio das sobremesas, a tortinha de figo, uma massa macia e morninha de amêndoas recheada com compota de vinho com a fruta e servida com sorvete soft de baunilha tirado na hora (R$ 55).

Il Carpaccio

R. Jeronimo da Veiga, 382, Itaim. Seg. a qui., das 12h às 15h30 e das 19h às 23h30; sex. das 12h às 17h e das 19h às 23h30; sáb - 12h às 17h30 e 19h às 23h30; dom., das 12h às 20h. Reservas: (11) 95860-0920.