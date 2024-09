Coxa creme e samba carioca no Pirajá da Faria Lima

Foi o Pirajá, boteco paulistano de alma carioca, que botou no mapa da cidade o Samba do Trabalhador, reunião de músicos liderados por Moacyr Luz que, às segundas-feiras, agitava as próprias folgas e o início da semana de lida no bairro do Andaraí, na Zona Norte do Rio.

Patrimônio carioca reconhecido pelo prefeito Eduardo Paes, o evento passou a bater cartão dois sábados por ano no primeiro dos 12 Pirajás, o da Faria Lima. O segundo e último de 2024 acontece neste 14 de fevereiro, do meio-dia às seis e meia da tarde (ingressos de R$ 50 à venda no Eventbrite).

As primeiras 300 pessoas a chegarem brindam com um drinque de boas-vindas. As outras, podem aproveitar que além do tradicional chope geladíssimo (R$ 14,12) e da Ela é Minha e Ninguém Tasca (R$ 40,68), com cachaça da casa, rapadura mineira e limões taiti e siciliano, o bar lançou uma nova caipirinha, a Vida Leva Eu (R$ 34), que contém abacaxi, manga, manjericão e toque de cocada.

Para acompanhar, há dois novos belisquetes a serem provados: a provocante Coxa Cremosa (R$ 27,12) e dos Bolinhos de Creme de Milho (R$ 50,85 com seis unidades) empanados com macarrão cabelo de anjo e de ligeira picância.

Samba do Trabalhador

Pirajá Faria Lima - Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros. Sábado, 14 de setembro, das 12h às 18h30. WhatsApp: (11) 94364-3170