Até o dia 11 de agosto, acontece no Parque Villa-Lobos, na capital paulista, o festival Parque Time Brasil. O evento, que celebra a Olimpíada de Paris, reúne clínicas esportivas gratuitas, transmissão ao vivo de diversas competições, além de shows de música brasileira. As atrações deste fim de semana são as bandas BaianaSystem, no sábado (27) e o Monobloco, no domingo (28).

O festival conta com um espaço gastronômico, que reúne estabelecimentos entre bares, restaurantes e lanchonetes da capital paulista. Em homenagem aos jogos olímpicos, os locais celebram a cozinha de países que participam da competição. A seguir, confira algumas pedidas do cardápio da festa:

Galinhada: uma das pedidas do menu dedicado ao Brasil do 7Gastronomia, de Alex Atala Foto: Parque Time Brasil/ Divulgação

7 Gastronomia

O buffet comandado pelo chef Alex Atala (D.O.M. e Dalva e Dito) homenageia o Brasil durante o evento. E entre as sugestões, destaque para a croqueta de pato com chutney de pimenta cambuci (R$ 25) e a galinhada (R$ 40)

@7gastronomia

Petí

O cardápio elaborado pelo chef Victor Dimitrow celebra a culinária da França - sede dos jogos olímpicos deste ano. A fonduta de queijos franceses com batata frita (R$ 35) e o boeuf bourguignon (cozido de carne bovina com vinho tinto, legumes, cogumelos e bacon, servido com purê de batata, R$ 40) são algumas pedidas.

@petirestaurante

Faláfel egípcio: sugestão do Make Hommus. Not War Foto: Make Hommus. Not War/Divulgação

Make Hommus. Not War

O restaurante do chef Fred Caffarena representa a gastronomia do Oriente Médio no evento. As sugestões ficam por conta do larmacum (esfiha turca com cobertura de carnes bovina e de cordeiro, salsa, hortelã, tomate e especiarias, R$ 22) e do ta’ameya (faláfel egípcio, com molhos de ervas e de tahine com pimenta fermentada, R$ 28).

@makehommus

O restaurante Luce representa a Itália, com sugestões como o espaguete à carbonara Foto: Tadeu Brunelli/ Divulgação

Luce

O restaurante homenageia a Itália durante o evento. Entre as sugestões, destaque para massas como o cavatelli com ragu de linguiça, tomate confit, manjericão e fonduta de Grana Padano, além do espaguete à carbonara, com panceta, ovos caipiras e queijo pecorino (R$ 45, cada). Para a sobremesa, o clássico tiramisù (R$ 29)

@lucegastronomia

Mica

O menu do restaurante para o evento celebra a cozinha de países asiáticos como China, Japão e Tailândia. O karaage (sobrecoxa de frango empanada com molho sweet chilli, cebola roxa e mix de ervas, R$ 39) e o bun de barriga de porco com pimenta gochujang, picles de cebola roxa e pepino (R$ 30) são algumas pedidas do cardápio.

@restaurantemica

Cachapa: tortilha de milho verde recheada é um clássico da Venezuela Foto: Tentaciones da Venezuela/ Divulgaçã

Tentaciones da Venezuela

Durante o evento, o catering especializado na cozinha do país latino-americano apresenta sugestões como as cachapas, tortilhas de milho que abriga recheios como o pabellon (queijo coalho, carne bovina desfiada, feijão preto e banana grelhada, R$ 35). Outra pedida são as arepas, bolinho de milho branco com recheios como o rainha (queijo coalho, frango desfiado, maionese e abacate, R$ 35).

@tentacionesdavenezuela

Petros Greek Taverna

O restaurante comandado pelo restaurateur Leo Marigo é o representante da Grécia no evento dedicado a Olimpíada de Paris. O menu inclui sugestões como o kalamaki (R$ 24), espetinho grego nas versões carne, frango ou linguiça de cordeiro, além do souvlaki (R$ 36), sanduíche com recheio de carne à escolha e tzatziki (molho de iogurte grego com pepino e alho), servido no pão tostado.

@petrosgreektaverna

Gelato Boutique Marcia Garbin Foto: Mauro Holanda/ Divulgação

Gelato Boutique

A chef gelatière Marcia Garbin elaborou um menu especial, com sabores inspirados em doces clássicos de diversos países (a partir de R$ 22, casquinha com um sabor). Entre as sugestões de gelatos, destaque para o alfajor (doce de leite com biscoito alfajor e flocos de chocolate), da Argentina, o macaron (amêndoas e pedaços de macaron), da França, e o de quindim (gemas e coco fresco), do Brasil.

@gelatoboutique





Parque Time Brasil

Data: até 11 de agosto

Horário: das 10h às 19h; sábados e domingos, das 10h às 22h (fecha seg.)

Local: Parque Villa-Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros).

Ingressos: de terça a sexta, gratuito (retiradas pelo site do evento); sábados e domingos: a partir de R$ 20