No dia 27 de novembro, o pastifício artesanal Il Pastaio, vai realizar na edícula da Casa das Rosas, espaço cultural localizado na avenida Paulista, um workshop dedicado as massas frescas. No curso, comandado pela jornalista e pastaia Gabriela Pestana Lacanna, que se aprofundou no tema durante temporada que passou na Itália, o público terá a oportunidade de aprender diversas técnicas de preparo de massa fresca em casa.

Por meio de três receitas de massa - o orecchiette, o cavatelli e o gnochetti sardi - Gabriela vai compartilhar dicas de como moldar, conservar e cozinhar as massas no ponto certo. As massas serão combinadas com molhos ao sugo, bechamel e rosé, que marcam presença na vitrine do pastifício. E os pratos vão ser harmonizados com vinhos da importadora Santo Vino.

Os ingressos custam R$ 390 por pessoa e as inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (11) 96383-5158.





PUBLICIDADE

Workshop de Pasta Fresca

Data: 27 de novembro

Horário: das 19h30 às 21h30

Ingressos: R$ 390, por pessoa

Casa das Rosas (edícula)

PUBLICIDADE

Avenida Paulista, 37, Bela Vista

Instagram: @ilpastaio_rotisserie