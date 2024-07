Lucas Corazza faz festa aberta no Shihoma

O confeiteiro Lucas Corazza acabou de fazer aniversário, mas ainda não cansou de festejar. Vai daí que, na próxima terça, dia 9 de julho, às 18h30, o canceriano comemora oficialmente os 41 aninhos no bombadíssimo Shihoma Pasta Fresca, na Vila Madalena.

A anfitriã, a chef Bia Freitas, montou um menu à la carte especialmente para a ocasião. Nele, ficam três itens do menu da casa: o pane e olio (pão de fermentação natural, azeite brasileiro e mel de cacau, R$ 17) a insalata di arancia (com laranjas bahia e lima, grapefruit, tangerina, lima da pérsia, tâmara, avelã e queijo feta, R$ 56) e o trenette al sugo di pomodoro (massa fresca com molho de tomate italiano e queijo artesanal, R$ 62).

O resto foi todo pensado com e para o confeiteiro e jurado de “Que Seja Doce”, que fez questão de pedir para voltar o carbonara e, aproveitando o clima julino, sugeriu ingredientes caipiras, como milho, porco e galinha.

Lucas Corazza preparando um de seus bolos. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

Bia atendeu ao amigo e, não só incluiu o pici com queijo pecorino D.O.P, gema, mix de pimentas e panceta curada (R$ 98) no aniversário, como inventou mais duas massas: um tortelli recheado com canjiquinha e queijo da Serra da Canastra, servido com costelinha suína, e um capeletti de carne de porco e mortadela em brodo de músculo.

PUBLICIDADE

“Cozinhar a quatro mãos é um prazer enorme. É muito legal o processo de criar em conjunto e ver que memórias minhas e sabores da minha vida nas mãos da Bia ganham outras formas”, conta Lucas.

A chef do Shihoma, também doceira de mão cheia, ainda trocou seu famoso tiramisù por um bolinho de milho com creme de café e requeijão. Detalhe: mesmo sabendo que o aniversariante fará seu próprio bolo de chocolate com ganache de chocolate ao leite e doce de abóbora para cantar parabéns. Para garantir uma fatia, reservar é mais do que recomendado!

Shihoma Invita Lucas Corazza

R. Medeiros de Albuquerque, 431, Vila Madalena. Ter., 9 de julho, das 18h30 às 22h. Tel.: (11) 3819-2333