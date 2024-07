Os 6 melhores restaurantes, segundo o elenco de ‘The Bear’

Nesta quarta-feira, 17, a terceira temporada de The Bear finalmente chega ao Brasil, com todos os episódios exclusivamente no Disney+. É um dos maiores fenômenos da televisão dos últimos tempos, contando a história de Carmy (Jeremy Allen White), um chef que vem da alta gastronomia para comandar um pequeno negócio da família. É uma ótima série.

Em coletiva de imprensa na última semana, o elenco de The Bear falou sobre vários temas -- luto, machismo e a nova temporada. Mas um assunto muito bom sempre voltava: gastronomia. Em determinado momento, o elenco foi questionado sobre quais são os seus restaurantes preferidos em Chicago, onde a série se passa. As respostas estão abaixo.

Kasama

A primeira resposta que surgiu, sem titubear, foi a indicação do Kasama. É uma padaria e restaurante filipino moderno dos chefs Genie Kwon e Timothy Flores, localizado no bairro East Ukrainian Village, em Chicago. Com uma estrela Michelin, o restaurante é descrito pelo guia como “criativo”. “A comida tradicional filipina ganha um toque criativo em itens como sinigang, ou salmão temperado com beurre blanc de tamarindo e coberto com ovas defumadas sobre uma cama de alho-poró derretido; kare kare, um prato de barriga de cordeiro com “curry” de amendoim; e uma versão elegante de “halo-halo” combinando granita de pêra asiática, sorvete de pandan e tangerina liofilizada”, destaca o Michelin.

Onde: 1001 N Winchester Ave, Chicago. +1 773-697-3790. 9h/15h (fecha seg. e ter.).

Kasama foi a primeira indicação do elenco de The Bear Foto: Kasama/Reprodução/Instagram

Birrieria Zaragoza

A segunda indicação foi o Birrieria Zaragoza. “Esse é um que eu amo muito”, resumiu o ator Ebon Moss-Bachrach, que parecia um dos mais empolgados com a missão de listar os restaurantes preferidos. Bib Gourmand no Guia Michelin, este restaurante mexicano é especializado em um único item, a birria, que é uma carne de cabra macia e cozida acompanhada de cebolas em cubos, coentro e molho caseiro. Você pode experimentar ela em um prato ou em uma tigela, em uma porção pequena ou grande, com ou sem osso. O Guia Michelin sugere, claramente, para optar com osso. “Tem muito mais sabor”, explica.

Onde: 4800 N Broadway, Chicago. +1 773-334-5650. 11h/19h (sex. e sáb., 11h/22h; dom., 11h/21h).

Duck Duck Goat

A terceira sugestão veio com o Duck Duck Goat -- quase em uníssono, com sugestão de Lionel Boyce, Ayo Edebiri e Abby Elliott. É inspirado nos restaurantes e receitas sino-americanas que a chef Stephanie Izard apreciou ao longo da vida. No cardápio, algumas delícias como o arroz de pato frito, três opções de noodles e o Pekan Chicken.

Onde: 857 W Fulton Market, Chicago. +1 312-902-3825. 16h30/22h (sáb. e dom., 11h/15h e 16h30/23h).

Pratos do Duck Duck Goat, indicado do elenco de The Bear Foto: Reprodução/Instagram/Duck Duck Goat

Viaggio

A quarta sugestão chegou com elogio. “Todos nós tivemos uma refeição muito boa no Viaggio no West Loop”, disse Ricky Staffieri. A casa é focada em uma gastronomia italiana bem contemporânea. Dentre as especialidades do Viaggio, costeleta de porco à parmegiana, com mussarela fresca, molho de tomate e manjericão, servido com tortellini alfredo; e a lasanha, em camadas com ricota, provolone, bolonhesa e molho marinara.

Onde: 1027 W Madison St, Chicago. +1 312-829-3333. 17h/21h (sex. e sáb., 17h/22h; dom., 16h/20h).

Gene & Jude’s

Esqueça os restaurantes de alta gastronomia. A quinta dica que surgiu para o elenco de The Bear foi a rede de hot dogs Gene & Jude’s -- e que se autointitula como o melhor cachorro-quente dos Estados Unidos, baseado em artigos e rankings que saíram em todo o país. “Adoro pegar um cachorro-quente no Gene & Jude’s”, resume Matty Matheson.

Onde: 2720 N. River Road River Grove IL 60171. +1 708-452-7634. 10h30/1h.

Margie’s Candies

“Qual era aquele lugar que serve sundae que todos fomos juntos uma vez?”, questionou Jeremy Allen White, protagonista da série. Foi assim que surgiu a dica do Margie’s Candies, doceria e sorveteria em Chicago há mais de uma década e conhecida principalmente pelos sorvetes servidos de modo bem tradicional -- como o sundae lembrado por Jeremy.

Onde: 1960 N Western Ave, Chicago. +1 773-384-1035. 10h/00h.