Nesta segunda (19), morreu em Eugénie-lès-Bains, no sul da França, o lendário chef francês Michel Guérard. Ele tinha 91 anos e era o último remanescente da “nouvelle cuisine”, movimento gastronômico liderado por ele e outros chefs franceses lendários como Paul Bocuse (1926 - 2018), Roger Vergé (1930 - 2015), Jean (1926 - 1983) e Pierre Troisgros (1928 - 2020) - pai do chef Claude Troisgros -, nos anos 1970. As principais características da “nouvelle cuisine” são o uso de ingredientes locais e sazonais, além da leveza nos molhos e o apuro estético na montagem dos pratos.

Desde 1977, ele comandava o três estrelas (máxima cotação do Guia Michelin) Les Prés d’Eugénie, instalado dentro de um hotel/spa, onde apresentou a sua cuisine minceur (cozinha de emagrecimento, em tradução livre), em que reinterpretou os pratos da “nouvelle cuisine” em versões mais leves e saudáveis.

Entre as contribuições de Guérard está o fato dele ter sido um dos precursores em servir salada em um prato. À primeira vista, parece algo banal, mas o chef francês fez uma revolução quando, em 1965, deixou os grandes recipientes de lado para dar uma cara mais elegante para a salada. E uma de suas receitas mais famosas é a salade folle, elaborada com feijão verde, aspargos, lascas de trufas e de foie gras, além de vinagre de Jerez.

Diversos chefs lamentaram a morte do lendário chef francês pelas redes sociais. Enquanto o chef e apresentador Erick Jacquin, definiu-o como “o último gênio da cozinha francesa”, o chef Raphael Despirite, que comandou a cozinha do extinto restaurante francês Marcel, na capital paulista, disse que se espelha no legado deixado pelo chef. “Quando era moleque, meu sonho era ter um hotel no estilo do Michel Guérard, e essa visão ainda guia a minha vida”, escreveu ele.

Guérard deixa esposa, Christine Barthelemy, e duas filhas, Éléonore e Adeline Guérard.