O que tem para comer no SP Gastronomia? Veja chefs e restaurantes participantes

O SP Gastronomia, festival que reúne restaurantes, chefs e personalidades notáveis da gastronomia, acontece nos próximos dois finais de semana entre os dias 01 e 10 de novembro no Parque Villa-Lobos. Durante os dias do festival, os participantes poderão experimentar pratos de renomados restaurantes paulistanos: A Casa do Porco, de Jefferson Rueda, Mocotó, de Rodrigo Oliveira, QT Pizza Bar, 38ª melhor pizzaria do planeta segundo ranking do 50 Top Pizza, e Capim Santo, de Morena Leite, são alguns dos estabelecimentos participantes.

Quem comparecer ao evento, que tem ingressos limitados, também terá a oportunidade de degustar uma criação especial desses e de outros estabelecimentos, como o sanduíche de salsicha de cogumelos e tofu d’A Casa do Porco, o Mini Tantandon (com gohan, chasu de porco e carne bovina moída) do Jojo Ramen, a esfiha de pato do Make Hommus e um sanduíche de carne de sol no pão ciabatta do Mocotó vão estar presentes no cardápio dos estandes como parte do menu exclusivo.

SP Gastronomia 2023. Foto: William Lucas/SP Gastronomia/Divulgação

O evento conta com uma recheada agenda de workshops, como, por exemplo, as aulas O Instituto Capim Santo sobre práticas sustentáveis e acessíveis na cozinha, com temas de pães rolls (02/11), aproveitamento integral da mandioca (03/11), salgados para restrições alimentares (09/11) e conservação de geleias (10/11).

O SP Gastronomia 2024 também reúne uma feira de produtores locais, com 35 barracas que vão ter ingredientes e quitutes artesanais.

Os ingressos variam entre R$ 35 e R$ 45 (meia entrada do 1° e 2° lote, respectivamente) e R$ 70 e R$ 90 (1°/2° lote), e podem ser adquiridos no site.

Serviço:

Datas e horários: 01/11 (18h às 23h) , 02/11 (12h às 22h), 03/11 (12h às 22h) e 08/11 (17h às 23h), 09/11 (12h às 22h) e 10/11 (12h às 22h).

Local: Parque Villa-Lobos (Ilha Musical) - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP.

Ingressos: Inteira SP Gastronomia: 1º lote R$ 70,00 / 2º lote R$ 90,00; Ingresso Meia Entrada SP Gastronomia 1º lote R$ 35,00 / 2º lote R$ 45,00. Disponíveis aqui.

Site: https://oglobo.globo.com/projetos/spgastronomia/;

Instagram: @spgastronomia.