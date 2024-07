Onde comer em Dubai

Não foi desta vez. O Guia Michelin Dubai anunciou ontem os 106 restaurantes de sua seleção 2024, mas não comtemplou nenhum deles com três estrelas. Condecoração máxima à parte, a terceira edição do mais famoso dos guias gastronômicos no Emirado Árabe incluiu quatro endereços com duas estrelas, quinze com uma, três com estrela verde, dezoito bib gourmands e outras 69 menções.

Dubai reúne alguns dos chefs mais premiados e famosos do planeta. Tem Gordon Ramsay, Mauro Colagreco, Anne-Sophie Pic, José Avillez, Gastón Acurio, Daniel Boulud, Dabíz Muñoz... A lista corre solta e é fácil não saber identificar onde comer bem. Aqui, quatro restaurantes incapazes de decepcionar.

Trèsind Studio

Kofta kebab e curry de marmelo na flor de Himanshu Saini, único chef indiano com duas estrelas Michelin Foto: Kelly Saden | Trèsind Studio

Único chef indiano duplamente estrelado, Himanshu Saini serve um mergulho poético em seu país de origem. Sob a filosofia “Atithi Devo Bhava” (isso é, “O hóspede é Deus”), acarinha os comensais com receitas e temperos familiares sublimados.

É o que se vê nos noodles de cogumelos, na sua versão de kebab e no tortellini de gorgonzola dolce em pandhra rassa, um “ensopado branco” à base de caldo de cordeiro, leite fresco de coco e um blend de especiarias indianas cozidos lentamente.

O menu degustação é uma aula mais saborosa – e imperdível – de história, cultura e geografia da Índia e custa AED 895 (uns R$ 1350).

St. Regis Gardens, Palm Jumeirah. Ter. a dom., das 18h às 23h. Tel.: + 971 58 895 1272

Dinner by Heston Blumenthal

Pode parecer uma mera tangerina, mas a "fruta de carne" já denuncia seu conteúdo no nome. A entrada servida no Dinner by Heston Blumenthal é recheada de fígado de galinha e foie gras Foto: NYT

No começo dos anos 2000, não havia foodie no mundo que não conhecesse o chef britânico Heston Blumenthal da TV. Nem que não houvesse ouvido falar de suas ideias mirabolantes como incluir o som do mar em uma degustação, reproduzir a sopa de tartaruga de Alice no País das Maravilhas ou uma tangerina falsa.

Esta, um ícone da gastronomia contemporânea, pode ser provada no seu um estrela em Dubai, dentro do Atlantis The Royal, um hotel de ultra luxo. Composta por parfait de fígado de frango com foie gras e geleia de tangerina, a meat fruit (AED 155 ou uns R$ 230) é uma entrada inesquecível.

Ela pode ser seguida por filé ou peixe em pontos perfeitos com molhos invariavelmente bem cuidados, só não pode dispensar a batata frita que já foi tida como a melhor do mundo e nem o tipsy cake (AED 130, cerca de R$ 195), brioche ao mesmo tempo levíssimo e amanteigadíssimo, assado com abacaxi.

Crescent Road, s/n, Palm Jumeirah. Ter. a sáb., das 18h às 23h; dom., das 12h às 15h e das 18h às 23h. Tel.: + 971 4 426 2444

21 Grams

Em fatias ou inteira, a burek de queijo caseira é assinatura do 21 Grams, em Dubai Foto: Stasha Toncev

O bistrô balcânico alia receitas comfort da Sérvia a produtos regionais, que incluem peixes e camarões do Golfo Pérsico. Em um ambiente acolhedor, ligeiramente hipster, reúne a intelectualidade “dubaiense” para brunches servidos até as cinco da tarde.

De fato é fácinho passar horas e horas ali, ora com um café especial (que pode ser da Etiópia ou do Brazil), ora com um refresco artesanal ou até com um vinho sem álcool (AED 35 ou R$ 52), visto que o lugar não serve bebidas alcoólicas.

Em dois, vale a pena pedir o big balkan breakfast (AED 230, uns R$ 344), um combo com a assinatura da casa, as bureks de massa folhada caseira com queijo ou de carne, mais quatro ovos (que podem ser mexidos, fritos, pochês...), linguiça, pastas como hummus e babaganoush, pão caseiro, suco, café ou chá.

Meyan Mall, Floor 2, Al Thanya St, Umm Suqeim 2. Seg. a qua., das 8h às 17h; qui. a dom., das 8h às 23h. Tel.: +971 50 841 5021

Teible

Estrela verde em Dubai, o Teible usa fermentação em quase todos os pratos, caso do tartar com garum Foto: Teible

Estrela verde desde o ano passado, o restaurante, que também é bib gourmand, trava uma batalha diária em nome da sustentabilidade: mantém uma horta exposta aos 40°C recorrentemente, produz um sem-fim de conservas para evitar o desperdício de alimentos e usa basicamente ingredientes locais, muitos deles destacados no menu.

A cozinha criativa apoia-se fortemente em seus próprios fermentados. Vai daí que é possível ver garum (condimento escuro e fermentado, que na Antiguidade era feito com vísceras de peixe) utilizado no tartar, em hambúrguer e com carne de cordeiro, por exemplo.

O ceviche de robalo, por sua vez, traz tomate fermentado, enquanto a cheesecake de manteiga de amendoim com sorvete artesanal de melão tem uma espuma de iogurte caseiro. Para acompanhar, não faltam kombuchas. Uma refeição completa fica em torno de R$ 250.

Jameel Arts Center, Ground Floor, Jaddaf Waterfront. Dom., seg., qua. e qui., das 10h às 17h e das 18h às 21h; sex. e sáb., das 10h às 17h e das 18h às 22h. Tel.: +971 4 243 6683