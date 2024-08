Onde tomar brunch à vontade em São Paulo

À risca, brunch é o mix de café da manhã com almoço. No mais das vezes, uma refeição que começa antes do meio-dia e se prolonga, que combina doce e salgado, café e drink. Aqui indicamos três alternativas para quem gosta da ideia e quer se deliciar sem pressa, nem limites.

Notiê

Assinado pelo chef Onildo Rocha, o brunch do Notiê tem vista panorâmica para o Centro de São Paulo Foto: Leandro Miranda

No topo do Shopping Light, com vista para o Theatro Municipal e para o Anhangabaú, o cafezão do chef Onildo Rocha é quase um menu degustação (R$ 139 por pessoa). Primeiro vem um coquetel de boas-vindas, então chega a cestinha com diferentes tipos de brioche (o folhado é uma loucura!), pão de forma, de fermentação natural e queijudíssimo de queijo, uma tabuinha com bolo do dia, outra com embutidos e queijos artesanais.

Junto ao suco, vem iogurte, granola, frutas e mel de abelhas nativas. O café? É coado e, enquanto durar o lote arrematado por Onildo em um lelião, é o especialíssimo acauã torra clara, produzido na cidade de Piatã, na Chapada Diamantina, por Seu Nelsinho.

Espaço Priceless, R. Formosa, 157. Dom., das 10h30 às 15. Reservas: https://booking-priceless.com.br/events/brunchnotie

Purana.Co

Aos finais de semana e feriados, Purana.co serve brunch vegano Foto: Divulgação

E começar o dia sem nenhum derivado animal? Essa é a proposta deste restaurante plant based em Pinheiros, que além de iniciativas sustentáveís como o reuso de água de chuva, tem uma agradável varandona pet friendly.

Ali, um bufê (R$ 98) dispõe de shots para despertar o organismo, iogurte, tofu mexido, pães, frutas, bolos, cokies, geleias, hummus diversos, requeijão vegano e outras pastas.

Os pãezinhos sem queijo e outras opções sem glúten chegam quentinhas à mesa, onde é possível pedir um suco especial, como o do céu, que contém spirulina medicinal. O café, à vontade, é orgânico e coado de pouco em pouco.

R. Cônego Eugênio Leite, 840, Pinheiros. Sáb., dom. e feriados, das 8h às 13h. Reservas: (11) 95225-8606

Emporio Fasano

Nos Jardins, Emporio Fasano serve brunch à vontade aos domingos Foto: Bruno Geraldi

Aqui o brunch (R$ 250) é chique mesmo: inclui até tacinha de champanhe de verdade, no caso o Perrier-Jouët Blanc de Blancs. Além disso, os pães são todos caseiros, incluindo os doces e o bem folhado croissant.

Para acompanhá-los, um buffet traz salumeria importada e queijos frescos. Há ainda frutas e sucos da estação, iogurte e granolas. Cafés e chás, à vontade, carregam a grife Fasano. Se o cliente não se der por satisfeito, pode pedir um prato à la carte, seja um croque monsieur, um avocado toast ou panquecas.

R. Bela Cintra, 2.245, Jardins. Dom., das 9h às 13h. Reservas: (11) 3896-4300 ou via contato@fasanoemporio.com.br