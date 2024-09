Onde tomar chá da tarde em São Paulo?

Uma pausa no meio do dia pode ser um capricho, mas também pode ser uma deliciosa reunião de trabalho, uma comemoração ou uma terapia. Aqui, listamos três bons lugares onde tomar chás da tarde em São Paulo.

Palácio Tangará

Durante os dias de semana, chá da tarde é servido no Palácio Tangará Foto: Divulgação

Por fazer parte da Oetker Collection (empresa alemã de gestão de hotéis de luxo e personalidade), o Tangará se inspirou na experiência de outro membro para criar seu ritual. No caso, como não poderia deixar de ser, um londrino. Mais especificamente, o Lanesborough.

Com o costume não é lá muito brasileiro, muita gente tem no imaginário um serviço elegante, que mistura prataria, comidinhas caprichadas e a mais fina porcelana. Pensando nisso – e na possibilidade real de escapada dentro da capital paulista –, o chá do hotel (R$ 280 por pessoa) é aberto a não hóspedes, para ser curtido ao lado do piano bar ou no terraço com vista para o Parque Burle Marx.

PUBLICIDADE

Com delicadeza, a experiência traz toques de brasilidade. Um exemplo? O macaron é de queijo com goiabada e capim limão, bolo de pistache leva maracujá, a choux é recheada com doce de leite e a mousse é de cupuaçu com chocolate.

Há ainda mais doçuras, como os scones de baunilha e a pavlova de morango, assim como cesta de pães, croissants e finger sandwiches, que incluem o grande clássico inglês, o pepino, que ali é combinado a mascarpone, dill e hortelã. Para beber, a seleção de chá lista seis tipos, mas há também cafés, chocolate quente e suco do dia à vontade.

R. Dep. Laércio Corte, 1501, Panamby. Seg. a sex., das 15h às 18h. Tel.: (11) 4904-4072

A Casa de Antonia

Mix de gulodices servidas às quartas-feiras, das 15h às 18h30 n'A Casa de Antonia, restaurante no Conjunto Nacional, na Av. Paulista. Foto: Felipe Rau/Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE

Às quartas, a chef curitibana Andrea Vieira serve um menu especial, com sanduichinhos, chazinhos e docinhos caprichados em plena Avenida Paulista (R$ 165 por pessoa). Pretexto para uma reunião de trabalho, mas também grand finale para um cineminha em plena semana. Afinal metade dela já se foi, não é mesmo?

Em caso de comemoração, não deixe de provar as gougères recheadas com mignon curado, aioli de raiz forte e baby rúcula, caranguejo com guacamole e camarão com maionese de beterraba, nem os scones de queijo, os bolinhos de chuva e a tortinha de mascarpone, figo e vinho do Porto.

Para tomar, além de três blends de chá extremamente aromáticos trazidos do Paraná, há uma taça de espumante e pink lemonade caseira.

Av. Paulista, 2073, Consolação. Qua., das 15h às 18h30. Reservas: (11) 93952-5565

Les Deux Magots

PUBLICIDADE

Chá da tarde é novidade na filial paulistana do Les Deux Magots Foto: Gihad Terra Arabi

A história da marca parisiense começa no século 19, como uma loja de novidades que tinha, entre seus itens, duas estatuetas chinesas de magos. No século 20, o lugar virou um café e point da intelectualidade, com habitués como Arthur Rimbaud e Pablo Picasso.

Em outubro passado, o Deux Magots desembarcou em São Paulo. Embora sempre tenha funcionado o dia todo, só agora lançou o chá da tarde (R$ 125 por pessoa), que pode ser degustado no jardim ou no salão.

O menu inclui três salgados (é possível combinar a verrine de avocado e salmão com miniatura de sanduíche de brie e abobrinha e de presunto serrano com queijo comté), cinco doces (com destaque para a tartelette de chocolate e mirtilo e o macaron de framboesa) e uma bebida.

Claro, dá para pedir chá quente (de limão siciliano ou hortelã) ou gelado (pêssego com limão, abacaxi com hortelã ou frutas vermelhas), mas, para quem preferir, há café, chocolate quente, suco ou tacinha de espumante.

PUBLICIDADE

R. Colômbia, 84, Jardim Paulista. Seg. a sex., das 15h às 18. Tel.: (11) 3068-0028