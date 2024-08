Para celebrar o aniversário de 28 anos, o bar Original, pertencente a Cia Tradicional de Comércio e localizado no bairro de Moema, realizará um festival dedicado ao clássico pastel, que estreia na próxima segunda (5). Os quitutes (R$ 32, 2 unidades) elaborados por chefs convidados irão se revezar no cardápio do bar até o final de agosto.

Entre as sugestões, destaque para o pastel de polvo, milho e linguiça, dos chefs Júlia Tricate e Gabriel Coelho, do botequim De*Primeira - servido às segundas. No dia seguinte, é a vez do pastel de queijo com couve, que é sugestão do chef Marco Aurélio Sena, do Tantin.

Em cartaz às sextas-feiras, o pastel de pizza é sugestão do chef Fellipe Zanuto, do Hospedaria Foto: Wellington Nemeth/ Divulgação

Já o pastel de jiló assado, queijo de cabra e amendoim, elaborado pelos chefs Gustavo Rodrigues e Marcelo Corrêa Bastos, do restaurante Lobozó, estará em cartaz às quartas. E o de queijo comté com cebola e vinagre de jerez, do chef Lucas Dante, do restaurante Cepa, é pedida para as quintas-feiras. Encerra a semana o pastel de pizza do chef Fellipe Zanuto, do restaurante Hospedaria.

Entre uma mordida e outra, vale pedir o clássico chope (R$ 12) gelado e de colarinho alto da casa, além da caipirinha de caldo de cana (R$ 34).

Bar Original

R. Graúna, 137 - Moema. 2299-5336. Das 17h à 0h. Às quintas, 17h à 1h. Sexta e sábados, das 12h às 2h. Domingo, das 12h às 19h.

Instagram: @baroriginal