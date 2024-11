Pizzaria napolitana sem glúten abre as portas no Ipiranga, em São Paulo

Acaba de abrir as portas no bairro do Ipiranga, em São Paulo, a Óstia, pizzaria estilo napolitana 100% sem glúten -- a casa afirma que é a primeira do País. Com receita exclusiva desenvolvida pelo chef Yuri Bonarde, com o objetivo de preservar a autenticidade e a textura da pizza napolitana, a nova casa garante uma experiência gastronômica que agrada tanto aos celíacos quanto àqueles que optaram por seguir uma dieta sem glúten.

A pizza e o forno da Óstia Pizza Foto: Gabriela Brazão/Divulgação

De acordo com Bonarde, as pizzas são feitas com ingredientes frescos, de qualidade e com o mesmo carinho que uma pizza tradicional, mas com um toque inovador que a torna única no mercado. “Além de oferecer uma alternativa segura para quem tem intolerância ou sensibilidade ao glúten, a Óstia é um espaço que acolhe todos os amantes de pizza”, diz.

Quem está por trás da Óstia Pizza?

Apaixonado pela culinária italiana, ao longo de sua carreira, Bonarde se dedicou a estudar e preservar as tradições da pizza napolitana. Sócio-proprietário da Avidità Pizza e com passagens por A Pizza da Mooca, em São Paulo - onde foi chef executivo, e restaurantes como Nosso Ipanema e Gula Gula, ambos no Rio de Janeiro, identificou a demanda crescente por alternativas sem glúten porém sem abrir mão de características como sabor e qualidade.

Foi com esse olhar que decidiu criar uma pizza napolitana 100% sem glúten, desenvolvendo uma massa exclusiva que mantém a leveza e o sabor da receita original.

Além da oportunidade de mercado, a ideia de abrir uma pizzaria napolitana sem glúten surgiu de uma experiência pessoal e muito próxima de Yuri Bonarde e de seu sócio, o empresário Gustavo Tambasco.

A esposa do chef, diagnosticada com doença celíaca, enfrentava grandes dificuldades para encontrar opções seguras e saborosas quando se tratava de comer fora de casa. O chef, então, se propôs a criar uma alternativa que fosse não apenas segura, mas igualmente saborosa e que mantivesse, principalmente, a autenticidade da pizza napolitana. Já Tambasco, vivia o mesmo dilema com seu filho e assim surgiu a missão: criar uma pizza e um negócio que agradasse a todos, independentemente de restrições alimentares.

A simpática fachada da Óstia Pizza, no Ipiranga Foto: Gabriela Brazão/Divulgação

Movido pelo desafio, Yuri começou a testar diferentes receitas e técnicas, buscando a combinação perfeita de ingredientes que mantivesse a leveza, crocância e sabor marcante da pizza original, sem comprometer a qualidade. Após diversas tentativas e ajustes, conseguiu desenvolver uma massa sem glúten que atendesse aos mais altos padrões de sabor e textura. “A proposta de abrir a pizzaria nasceu do desejo de compartilhar essa criação com o público e oferecer a todos, especialmente aos celíacos, a oportunidade de desfrutar de uma pizza verdadeira, sem abrir mão da tradição e do prazer de comer bem”, reforça o chef.

O que comer na Óstia?

Na Óstia, é possível encontrar um cardápio que oferece clássicos da pizza italiana, como a Muçarela (R$ 62, molho de tomate pelati, fior di latte e orégano fresco); Marguerita (R$ 64, molho de tomate Pilate, fior di latte, manjericão e parmesão); Zucchini (R$ 61, molho de tomate Pilate, abobrinha laminada, fior di latte, manjericão e parmesão); Caprese (R$ 64, molho de tomate pelati, fior di latte, manjericão, tomate grape e azeitonas pretas); dentre outras.

Entradas como burrata (R$ 62, tomate grape confit, burrata cremosa e manjericão) e crostini de parmesão (R$ 39, massa de pizza fininha coberto com parmesão ralado) também estão presentes no menu, além do tiramisu clássico (R$ 46, biscoitos champagnes embebecidos no café, coberto com creme de mascarpone, finalizados com cacau em pó) como opção de sobremesa. Todas as pizzas são individuais e o cardápio inteiro da casa é totalmente sem glúten.

Na carta de bebidas, sugestões de rótulos diversos da Louvada a partir de R$ 19, primeira cervejaria sem glúten do Brasil, e vinhos argentinos, chilenos e nacionais, a partir de R$ 101 a garrafa.

Serviço

Onde? Rua Costa Aguiar, 1421 - Ipiranga Horário de Funcionamento:

Quando? Quarta a Domingo das 18h às 23h

@ostiapizza