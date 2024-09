Quente da Boca recebe Lobozó em jantar especial a quatro mãos

Nesta sexta-feira, 27, a partir das 19h30, o Quente da Boca, restaurante inspirado no livro de Guimarães Rosa, Grandes Sertões: Veredas, passa a funcionar também durante o jantar às quintas e sextas, sem intervalos.

Para marcar a nova operação, a casa recebe o chef do Lobozó, casa criada a partir do livro A Culinária Caipira da Paulistânia, Marcelo Correa Bastos, para um menu a quatro mãos.

Os chefs Marcelo Correa Bastos e Gustavo Rodrigues, do Lobozó Foto: Alex Silva/Estadão

Em parceria com a chef da casa, Andreza Biagioni, foram criadas quatro receitas com ingredientes emblemáticos da cultura caipira — conceito que une ambos os restaurantes.

As entradas incluem saladinha de jiló com boursin de ovelha, ervas frescas para comer com pão de milho (R$ 34) e empada recheada de cabrito e mamão verde (R$ 16). O prato principal é o galopé feito com galinha d’Angola, terrine de pé de porco com verduras, arroz branco e vinagrete de maxixe (R$ 59). De sobremesa, torta de doce de leite com queijo taleggio e café (R$ 29).

PUBLICIDADE

As criações ficam disponíveis no cardápio fixo do Quente da Boca apenas durante o jantar.

Serviço: Quente da Boca - Restaurante e Café

Endereço: Rua João Moura 519, Pinheiros

Horário de funcionamento: Terça das 11h30 às 18h; quarta das 9h às 18h; quinta e sexta das 9h às 23h30; sábado das 9h às 18h; domingo das 9h às 17h; fecha às segundas.

Telefone: (11) 3082-5538

PUBLICIDADE

WhatsApp: (11) 91331-1066

Instagram: @quentedaboca