No próximo domingo (4), a partir do meio-dia, a Sōzai Japanese Deli, rotisseria especializada em pratos japoneses, celebra os seus cinco anos com uma festa gastronômica na vila onde está localizada, no bairro do Paraíso. Na ocasião, o chef Tohya Yamashita vai receber cinco bares e restaurantes da capital paulista, que irão oferecer sugestões especiais durante a festa.

Além do korokke de ebi (croquete de camarão cremoso, R$ 17) e do futomaki (uma versão mais “encorpada” do sushi tradicional, com recheio de atum, salmão, dashimaki, shiitake, pepino e gengibre), que fazem parte do cardápio da rotisseria, o menu terá pedidas dos estabelecimentos convidados, como a berinjela do Mapu (R$ 25), frita e coberta com molho de missô e shoyu - um dos hits do cardápio do restaurante taiwanês.

Outras sugestões ficam por conta do mapará kabayaki (peixe amazônico marinado em shoyu e saquê mirim e grelhado na brasa, R$ 45) do Sororoca Bar, e do panini, sanduíche ao estilo italiano, com recheio de brócolis (R$ 28) ou mortadela (R$ 32), do Shihoma Deli.

Enquanto as sobremesas serão da Amay Patisserie, os drinques ficarão por conta do The Punch Bar.

Serviço

Sōzai Japanese Deli 5 anos

Data: 4 de agosto

Horário: das 12h às 17h

Onde: Travessa Umberto Bignardi, 7 - Paraíso

@sozaideli