Sucesso no Itaim, Locale Caffè abre no Shopping JK Iguatemi

No meio do Shopping JK Iguatemi vai ter um quiosque. Vai ter coquetéis assinados pelo premiado mixologista Márcio Silva, vai ter espresso com chantilly e cardamomo (R$ 15) e alternativas para brunch ou bons lanches das 10 da manhã às 10 da noite. Todo dia.

A segunda unidade do Locale Caffè abre nesta segunda, dia 22 de julho. Não vai ter cantinhos intimistas como na casa do Itaim e nem mesinhas na calçada, porém, terá sofás e poltronas para 43 pessoas em pleno segundo piso do centro comercial de luxo.

Projeto 3D do Locale Caffè para o Shopping JK Iguatemi Foto: Gina von Hertwig Comunicações

Uma das maiores atrações do espaço será os drinks, afinal, não fossem eles, o Locale Caffè não teria entrado para a lista do 50 Best Discovery. Ou seja, pedidas como o Sollevato (com Bourbon Maker’s Mark, Campari, Cynar 70, mix de vermutes e bitters e arbóreo), são bem-vindas. Mas também, fica a dica: das 15h às 17h30 rola o Momento Aperitivo e clássicos como Negroni ou Aperol Spritz saem por R$ 29.

Para comer, o brunch completo (R$ 129) servido até as 5 da tarde e incluindo um drink (como o Limoncello Spriz), ovos mexidos (com presunto crocante ou espinafre), um café (o coado é uma opção), um croissant (misto ou com salmão, por exemplo) e um cannolo (Nutella e Pistache são os mais pedidos no Itaim) é uma assinatura da marca.

Para menos famintos, há burrata al limone (R$ 74), panini brasiliano (com picanha defumada, queijo coalho, cebola caramelizada e chutney de manga, R$ 56), tostate de salmão (com abacate, stracciatella e azeite trufado, R$ 58) e croissant com requeijão de ervas (R$ 16).

Locale Caffè JK

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Piso 2, Vila Olímpia. Todos os dias das 10h às 22h. Tel. (11) 93097-0357