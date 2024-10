TUJU recebe restaurante três estrelas Michelin para jantar especial; veja como participar

No dia 18 de outubro, sexta-feira, o TUJU vai receber o chef Sergio Torres, do restaurante Cocina Hermano Torres, tri-estrelado Michelin de Barcelona, para um jantar exclusivo que unirá as cozinhas das duas casas. O menu tem como linha central a integração entre a culinária brasileira sazonal do TUJU com ingredientes da Espanha.

O menu é minimalista, e pretende enfatizar os sabores naturais dos alimentos. Assinados por Torres e Ivan Ralston, chef anfitrião do TUJU, os pratos que serão servidos no jantar a quatro mãos são criações especiais para a data, unindo o conhecimento vindo da experiência em Barcelona com as pesquisas gastronômicas do Centro de Pesquisa e Criatividade TUJU.

O chef Sergio Torres participará de jantar especial na cozinha do TUJU. Foto: TUJU/Divulgação

Entre as contribuições de Ralston para o menu estão a vieira com capuchinha e batata-doce; flan de iriko com caviar; lagostim com pamonha e baunilha; e peixe com tourchon de cebolão e sobrassada. O menu segue com lula curada com consomê de ave e caviar; raviolis vegetais de escalivada com costeleta de porco de bellota, raiz-forte e sagu; e leitão ibérico crocante com damascos secos, tamarindo e migas do pastor, criações de Torres.

Uma refrescante sobremesa de coco com limão e cachaça, parceria com a chef confeiteira Rhaiza Zanetti inicia a seção das sobremesas, arrematada pelo doce batizado como “A era do cacau”.

A harmonização de bebidas fica por conta da head sommelière Juliana Carani e por Tiago Menezes, e tem três opções: uma baseada apenas em rótulos da América do Sul (R$ 750), a Descobertas (R$ 750), indo dos produtores mais renomados até menos conhecidos internacionalmente, artesanais, mas igualmente surpreendentes, a Clássica (R$ 1.590), que conta com alguns vinhos raros de safras antigas, com opções focadas nas vinícolas europeias.

A trajetória de Sergio Torres na gastronomia conta com passagens por casas renomadas, como Akelarre e Racó de Can Fabes, e mentoria de Alain Ducasse, até fundar o Cocina Hermanos Torres em 2018 junto de seu irmão gêmeo, Javier. Desde então, o restaurante conquistou três estrelas Michelin, além de ter sido reconhecido com a estrela verde, destacando-se pelas práticas sustentáveis na gastronomia, assim como o TUJU (que também tem duas estrelas Michelin na conta).

As vagas são limitadas, e as reservas devem ser feitas pelo site.

Serviço:

Data: 18/10/2024.

Horário: 19h e 21h.

Endereço: Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano.

Preço do menu degustação: R$ 3.300. A harmonização sai por R$ 750 a R$ 1.590.

Reservas: www.tuju.com.br.