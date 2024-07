Você sabe quanto custa a pizza mais cara de São Paulo?

Teve um tempo em que o Jornal da Tarde, do Estadão, publicava receita de bolo para denunciar a censura. Nesse mesmo tempo, surgia a pizza mais cara de São Paulo. O ano certinho, o pizzaiolo Antonio Macedo não se lembra, mas uma coisa ele lembra direitinho: “Começou na época em que Delfim Netto era ministro da fazenda e pedia sempre a pizza de camarão lá na Alameda Pamplona. Aí começou a pegar fama”.

Na Pizzaria Camelo desde sua abertura, em 1963, Macedo perdeu a conta de quantas pizzas abriu: “O Sílvio Lancellotti, que foi um jornalista de esporte e falava das coisas lá da Itália, também começou a pedir, com a diferença que a do Delfim Netto era coberta de mozarela, já a do Sílvio eu salpicava cebolinha picada, bem temperada”.

A pizza que nasceu cobrada em Cruzeiro Novo, hoje custa R$ 263. Leva molho de tomate italiano, 600 gramas de camarões GG e azeitonas verdes sem caroço. Pode levar ou não mozarela ralada por cima.

Coberta, ou não com mozarela, a pizza de camarão é um clássico da Pizzaria Camelo desde os anos 1960 Foto: Guilherme Nóbrega

Em número de pedidos, a cobertura perde de longe de clássicas como calabresa, mozarela e portuguesa, que vendem mais de uma centena de milhar por mês contando as 10 lojas (oito em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em Orlando). “Pode não ser a campeã de vendas, mas é a queridinha da Pamplona e a que meu avô sempre pedia”, conta Guilherme Nóbrega.

Sócio da pizzaria familiar, ele cresceu brincando com massa no endereço dos Jardins: “Quando meu bisavô comprou a Camelo, no começo dos anos 1960, era um restaurante árabe, mas ele percebeu que não tinha pizzaria no bairro e começou a usar o forno das esfirras para isso”.

De fato, quibes e afins desapareceram do cardápio, mas ele nunca foi exclusivamente dedicado às pizzas. “Sabia que o strogonoff está no menu desde o começo? E sempre foi sucesso na Pamplona. Aí, com as redes sociais, ele foi se popularizando e virou um dos nossos hits”, revela Guilherme que, vez por outra troca a Argentina (pizza de mozarela e alho frito) pelo prato.

Pizzaria Camelo

R. Pamplona, 1873, Jardim Paulista. Dom. a qui., das 18h às 23h30; sex. e sáb., das 18h às 00h. Tel.: (11) 3887-0702