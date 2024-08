Sabor e textura da maionese Heinz conquistam brasileiros

Difícil pensar em um par gastronômico mais perfeito que batata frita e maionese, que dirá um hambúrguer sem uma boa dose do condimento. As possibilidades são infinitas e, sempre, deliciosas. Mas a verdade é que a combinação só funciona quando a maionese tem textura lisa, cremosa e aveludada e, claro, sabor. Nada daquele creme insosso. O que vale é o gosto equilibrado entre acidez e doçura, com tempero delicado.

Para quem procura nas prateleiras dos supermercados o sabor de maionese caseira e não abre mão da qualidade, a maionese Heinz é a escolha certeira. Heinz não é apenas uma marca; é um selo de qualidade. Conhecida por seus altos padrões de produção, a marca garante que cada pote de maionese entregue ao consumidor contenha a mesma dedicação e excelência que tornaram seu ketchup um fenômeno global.

“Na Heinz, a qualidade e o sabor de nossos produtos são prioridades absolutas. Garantimos que cada etapa do processo de produção da nossa maionese seja monitorada de perto, desde a seleção rigorosa dos ingredientes até a entrega ao consumidor final”, explica Cristina Monteiro, CMO da marca.

Reconhecimento

Como prova disso, a maionese da marca foi eleita a melhor pela degustação às cegas organizada pelo Paladar, do jornal Estado de S. Paulo, em abril de 2023. A disputa reuniu um júri com cinco especialistas, composto por chefs consagrados, para avaliar oito marcas vendidas em supermercados a partir de critérios como cor, aroma, textura, estabilidade e sabor.

“A maionese campeã na avaliação dos jurados apresentou sabor equilibrado, de acidez delicada, aroma adocicado, temperada na medida e de textura firme. Alguns definiram a maionese como muito saborosa e de sabor próximo à versão caseira”, afirmou a publicação.

Não é por menos, com base no que afirma Cristina: “A Heinz é referência mundial em Taste Elevation e coloca o sabor e a qualidade sempre em primeiro lugar. É isso que faz a marca ser inconfundível”.

Receita artesanal

Quem já se aventurou na cozinha sabe: bastam dois ingredientes, ovos e uma gordura. Por isso, o cuidado com a seleção de cada desses elementos é fundamental. A maionese Heinz é feita com ovos de origem 100% caipira, respeitando os mais elevados padrões de bem-estar animal certificados pela Certified Humane Brasil.

“Nosso processo começa com a escolha dos melhores ingredientes, como os ovos caipiras de alta qualidade, que são fundamentais para a textura e o sabor superior da nossa maionese. Em seguida, nossas instalações de produção utilizam tecnologias avançadas e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para garantir que cada lote de maionese atenda aos nossos altos padrões, assegurando que nossos consumidores recebam sempre uma maionese de qualidade excepcional”, destaca Cristina.

Tradição

Há mais de 150 anos, a Heinz oferece alimentos de qualidade incomparável em mais de 200 países. Além do seu icônico ketchup, líder de mercado, o portfólio da marca inclui outros condimentos essenciais, como maionese, mostarda e barbecue, além de molhos de tomate. Em 2015, a Heinz se uniu ao Kraft Foods Group, formando a Kraft Heinz Company, uma das maiores empresas alimentícias do mundo. Esse conglomerado continua a sua missão de produzir alimentos e bebidas de alta qualidade, proporcionando sabor e nutrição em todas as ocasiões.