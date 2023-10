Quer abrir uma franquia e ter um lucro mensal de pelo menos R$ 10 mil? Essa é uma proposta bem tentadora. Reunimos mais abaixo cinco marcas que estimam esse ganho por mês. Porém, é preciso lembrar que qualquer valor e percentual prometidos pelo franqueador são estimativas - e os riscos estão presentes, sim.

Também é importante saber que essa quantia não vai cair imediatamente no bolso do empreendedor. Ou seja, não é algo automático, com o qual já se pode contar a partir do momento em que se adquire uma unidade.

“A maior parte dos empreendedores olha primeiro para o lucro estimado. E ele é muito importante, mas está longe de ser o único quesito a ser levado em consideração quando se compra uma franquia”, explica o consultor de negócios do Sebrae-SP Maurício Matsumoto.

Fachadas de unidades das franquias Help Multas, Anjos Colchões e Sofás, Maria Brasileira e AgroBar Foto: Divulgação Help Multas, Divulgação Anjos e Colchões, Divulgação Maria Brasileira, Divulgação Rodrigo Castelhano/Divulgação/AgroBar

Ele afirma que, além do lucro, o prazo de retorno, também chamado no mercado como payback, é outro tópico muito priorizado por interessados no setor.

“Tem que pesquisar de maneira abrangente, ver a reputação do franqueador, se está engajado em fortalecer a marca por meio do sistema de franquias ou se simplesmente deseja ter uma receita momentânea com a venda de novas unidades”, diz.

O que pode impactar no lucro?

Sempre é importante deixar claro que o lucro estimado não é algo garantido. Isso porque há inúmeras variáveis que podem afetar esse valor.

Perfil do franqueado : Quanto tempo a pessoa vai conseguir dedicar ao negócio? Será presente ou vai terceirizar para gerentes? O resultado, segundo o especialista, está muito atrelada ao desempenho do franqueado;

: Quanto tempo a pessoa vai conseguir dedicar ao negócio? Será presente ou vai terceirizar para gerentes? O resultado, segundo o especialista, está muito atrelada ao desempenho do franqueado; Fatores macroeconômicos : Se os juros estiverem mais altos, por exemplo, poderão afetar o custo da empresa, principalmente se fizer empréstimos, que estarão mais caros;

: Se os juros estiverem mais altos, por exemplo, poderão afetar o custo da empresa, principalmente se fizer empréstimos, que estarão mais caros; Tecnologia : Se a empresa não estiver atenta em relação a avanços tecnológicos, como vendas e atendimento online, poderá ficar para trás na comparação com a concorrência;

: Se a empresa não estiver atenta em relação a avanços tecnológicos, como vendas e atendimento online, poderá ficar para trás na comparação com a concorrência; Concorrência: Se aumentar a disputa dentro de um mesmo espaço, a fatia de mercado será menor, o que poderá impactar diretamente os resultados.

Veja, a seguir, lista com cinco opções de franquias que estimam lucro de ao menos R$ 10 mil por mês:

Maria Brasileira

Rede de limpeza residencial e empresarial.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 43,5 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro, kit de equipamentos para limpeza profissional, primeira compra de uniforme, mídias iniciais, compra de um computador e impressora e abertura da empresa junto ao contador)

: a partir de R$ 43,5 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro, kit de equipamentos para limpeza profissional, primeira compra de uniforme, mídias iniciais, compra de um computador e impressora e abertura da empresa junto ao contador) Faturamento médio mensal estimado : R$ 50 mil

: R$ 50 mil Lucro médio mensal estimado : R$ 10 mil

: R$ 10 mil Prazo de retorno estimado : 14 meses

: 14 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês: R$ 606

Help Multas

Rede especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 92,9 mil (inclui taxa de franquia, comunicação visual, mobiliário, informática e capital de giro)

: a partir de R$ 92,9 mil (inclui taxa de franquia, comunicação visual, mobiliário, informática e capital de giro) Faturamento médio mensal estimado : R$ 40 mil

: R$ 40 mil Lucro médio mensal estimado : entre R$ 12 mil e R$ 14 mil

: entre R$ 12 mil e R$ 14 mil Prazo de retorno estimado : de 6 a 12 meses

: de 6 a 12 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês : R$ 1,5 mil (sendo que os três primeiros meses são isentos)

: R$ 1,5 mil (sendo que os três primeiros meses são isentos) Taxa de manutenção/mês: 30% do faturamento (taxa de processamento)

Home Angels

Rede especializada em profissionais supervisionados para o cuidado de idosos.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 70 mil (incluso capital de giro)

: a partir de R$ 70 mil (incluso capital de giro) Faturamento médio mensal estimado : R$ 130 mil

: R$ 130 mil Lucro médio mensal estimado : entre R$ 19,5 mil e R$ 32,5 mil

: entre R$ 19,5 mil e R$ 32,5 mil Prazo de retorno estimado : de 12 meses a 18 meses

: de 12 meses a 18 meses Prazo de contrato : 4 anos

: 4 anos Royalties/mês : a partir de 6,5% sobre faturamento bruto

: a partir de 6,5% sobre faturamento bruto Taxa de Manutenção/mês: R$ 814,50

Anjos Colchões e Sofás

Rede com 290 lojas que atua com a fabricação de estofados.

Investimento inicial total estimado : R$ 400 mil (incluso taxa de franquia, padronização, produtos e capital de giro)

: R$ 400 mil (incluso taxa de franquia, padronização, produtos e capital de giro) Faturamento médio mensal estimado : R$ 150 mil

: R$ 150 mil Lucro médio mensal estimado : entre R$ 22,5 mil a R$ 37, 5 mil

: entre R$ 22,5 mil a R$ 37, 5 mil Prazo de retorno estimado : de 8 a 18 meses

: de 8 a 18 meses Prazo de contrato: 5 anos

AgroBar

Bar que tem ar de fazenda e uma pegada rústica e raiz.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 300 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial)

: a partir de R$ 300 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial) Faturamento médio mensal estimado : até R$ 250 mil

: até R$ 250 mil Lucro médio mensal estimado : a partir de R$ 37,5 mil

: a partir de R$ 37,5 mil Prazo de retorno estimado : a partir de 7 meses

: a partir de 7 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês: 5%

Pró-labore ou lucro?

Para fechar, vale sempre fazer a distinção: o lucro não é todo o dinheiro que o empreendedor vai tirar do negócio. Primeiro, é bom lembrar que parte do lucro, idealmente, deve voltar à empresa, seja como reinvestimento, seja para criar um capital de giro eficiente, uma espécie de colchão de segurança para as companhias.

De acordo com especialistas já consultados pelo Estadão em reportagens, é recomendável que, pelo menos, 25% do lucro mensal seja reutilizado pela infraestrutura do negócio. Sobram 75% para serem distribuídos entre os sócios.

Porém, existe também o pró-labore, que é o salário do empreendedor que atua no empreendimento. E o lucro já tem esse salário descontado do faturamento.

Ou seja, a conta de pessoa física pode ser sustentada por esse pró-labore, para não depender exclusivamente do lucro.

“É o valor a que tem direito por se dedicar a determinada atividade. Serve para que o empresário não misture as contas. O lucro é consequência de todo um trabalho”, fala Matsumoto, do Sebrae-SP.