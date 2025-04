Entrega de pizza em ônibus? Vídeo de pizzaria viraliza e ela passa a faturar mais de meio milhão

Entrega de pizza no ônibus viraliza 1:33 Ação de marketing leva sucesso a pequena pizzaria mineira

Em Conselheiro Lafaiete (MG), a Pizzas Lon vem se destacando nas redes sociais com vídeos criativos que viralizaram na internet. O negócio é comandado por Fernanda Paiva e Charlon de Paula, ambos com 32 anos. Eles começaram a empreender com apenas R$ 1.000 e um forno usado comprado em classificados online. Hoje faturam R$ 50 mil por mês, o que dá R$ 600 mil por ano.

A pizzaria ganhou destaque nas redes sociais após uma série de vídeos que viralizaram. Em um deles, gravado dentro de um ônibus, Charlon simula a venda de pizza enquanto os passageiros observam curiosos — muitos deles se tornaram clientes reais.

Ação de marketing da pizzas Lon, com entrega em ônibus. Foto: Reprodução Instagram/Pizzas Lon

"As pessoas do ônibus viraram nossos clientes. Depois do vídeo, vieram procurar a pizzaria mesmo sem saber onde ficava", lembra Charlon de Paula. A ação ajudou o perfil da pizzaria no Instagram a saltar de 4 mil para 14 mil seguidores em poucos dias, com pedidos chegando até de cidades vizinhas.

“Hoje, muita gente chega aqui dizendo que viu a gente na internet. Isso ajudou demais a movimentar o negócio e aumentar nosso alcance”, afirma Fernanda Paiva.

As produções passaram a contar com o apoio da profissional de marketing Luciane Oliveira e do ator Dener Santos, que colaboraram com roteiros e gravações.

O início da pizzaria na cozinha de casa

A ideia de abrir o negócio surgiu em junho de 2024, quando o casal decidiu transformar a cozinha da própria casa em um delivery. Com R$ 1.000, o ticket alimentação de Fernanda e o forno usado, compraram os primeiros insumos e criaram o Instagram da pizzaria cinco dias antes da inauguração.

“Era algo muito distante da nossa realidade. A gente tinha a mão de obra, mas não sabia se ia dar certo”, lembra Fernanda. Com quase 15 anos de experiência como pizzaiolo, Charlon começou no ramo aos 15 anos, como auxiliar, e assumiu o posto do irmão na pizzaria onde trabalhava.

Depois de tentar uma sociedade que durou três anos e não teve sucesso, ele passou a trabalhar como motoboy, até decidir empreender novamente ao lado da esposa.

Nos primeiros dias, a procura foi tão intensa que o casal teve que interromper temporariamente os pedidos por aplicativo. “A demanda foi tanta que em poucos dias tivemos que fechar o aplicativo porque não estávamos dando conta de produzir”, lembra Charlon.

Menos de 15 dias após a abertura, eles alugaram um pequeno ponto comercial com espaço para seis mesas, voltado ao delivery.

Na época, Fernanda ainda trabalhava como vigilante, mas deixou o emprego dois meses depois para se dedicar totalmente à pizzaria.

“Não consegui mais conciliar as duas rotinas. A pizzaria estava dando certo e precisava de mim ali o tempo todo”, diz.

Com o tempo, o negócio se tornou ainda mais familiar: o filho de Fernanda e a mãe dela também passaram a integrar a equipe, ajudando na produção e atendimento.

Fernanda Paiva e Charlon de Paula, donos da Pizzas Lon, em Conselheiro Lafaiete (MG). Foto: Divulgação/Pizzas Lon

Sabores e preços das pizzas

O cardápio oferece mais de 20 sabores de pizzas grandes, com preços que variam entre R$ 55,40 e R$ 69,40. Entre as mais pedidas está à moda Lon, que leva mussarela, presunto, calabresa, bacon, azeitona madura, palmito picado, cebola roxa, ovo de codorna, pimentão verde, tomate cereja e orégano.

Outro destaque é a Nordestina de Minas, preparada com carne de sol. Também estão disponíveis sabores tradicionais como marguerita e calabresa.

Atualmente, o casal já avalia formas de expansão. Eles dizem que o espaço hoje está pequeno e querem ampliar e contratar funcionários pra atender melhor.

Eles também consideram mudar de ponto ou abrir uma nova unidade, mas tudo com cautela. “A gente sonha em crescer mais, abrir outra unidade, mas tudo no tempo certo. Queremos manter o que construímos com calma e qualidade”, afirma Fernanda.

Avaliação de clientes

Até a finalização desta reportagem, a Pizzas Lon contava com apenas uma avaliação de cliente no Google, na qual a consumidora elogiava o sabor e o atendimento.

No site Reclame Aqui, a empresa ainda não possuía nenhuma avaliação registrada.

Especialista explica como destacar sua marca nas redes

Para se destacar nas redes sociais em meio à concorrência intensa, é preciso mais do que estar presente — é necessário construir uma identidade forte, gerar conexão com o público e adotar estratégias consistentes.

Segundo Lucien Newton, vice-presidente da vertical de Consultoria do Ecossistema 300 Franchising, o primeiro passo é ter um posicionamento claro. “A marca precisa saber exatamente quem é, o que representa e para quem fala”, afirma. Esse alinhamento ajuda a comunicar com coerência e autenticidade.

Na mesma linha, Adriana Menegaz, analista de mercado do Sebrae, destaca que marcas autênticas e transparentes criam conexões reais com os consumidores. “As pessoas se conectam mais com marcas genuínas. É preciso ser criativo, inovador e oferecer conteúdos que incentivam o engajamento”, diz.

O conteúdo nas redes sociais deve ir além da autopromoção. Ele deve entregar valor real ao público — com dicas úteis, entretenimento ou inspiração.

Imagens atraentes, vídeos curtos e envolventes, animações e um bom storytelling visual ajudam a tornar a mensagem mais impactante e memorável.

Além disso, a estética precisa ser consistente com a identidade da marca para reforçar o reconhecimento.

Tanto Lucien quanto Adriana destacam a importância da autenticidade. Mostrar o dia a dia da empresa, os bastidores da produção, erros e acertos — sem roteiros engessados — pode tornar a comunicação mais próxima e humana.

“É sobre humanizar a marca, conectar-se emocionalmente por meio de histórias e valores compartilhados, sempre com coerência e sem forçar tendências”, destaca Newton.

Outra dica é tornar a audiência parte ativa da construção da marca. Isso pode ser feito com ações como enquetes, desafios, concursos, colaborações, campanhas colaborativas e o uso de conteúdo gerado pelos próprios usuários (UGC).

“Ao envolver o consumidor na criação de conteúdo, você fortalece a comunidade e aumenta o engajamento”, afirma Adriana. Também vale destacar quem participa com brindes simbólicos, compartilhamentos ou interações personalizadas.

Para quem está começando ou tem um pequeno negócio, o uso de influenciadores — principalmente os microinfluenciadores — pode ser uma estratégia acessível e eficaz, desde que os parceiros compartilhem os valores da marca.

Isso gera mais autenticidade e aproxima a marca de novos públicos. Além disso, manter uma presença constante nas redes, com postagens regulares e em horários estratégicos, ajuda a manter a marca visível e relevante.

Medir os resultados de campanhas exige mais do que observar curtidas e comentários. Para entender o impacto real das ações nos negócios, é necessário cruzar dados qualitativos e quantitativos, como aumento de tráfego, taxa de conversão, crescimento nas redes e até variações nos índices de satisfação ou nas buscas pela marca.

Para isso, vale usar ferramentas como UTMs (para rastrear o tráfego de um site), QR codes personalizados, Google Analytics, plataformas de CRM (relacionamento com o cliente) e métricas das redes sociais.

“Não existe um indicador melhor que o outro. O mais importante é definir metas claras desde o início e escolher os KPIs (indicadores-chave de desempenho) que melhor representem seu objetivo”, afirma Adriana. Ouvir o feedback dos clientes também é uma forma valiosa de avaliar o impacto da campanha.

“As pessoas não querem apenas consumir, elas querem cocriar e se sentir parte de algo maior”, resume Newton.