Dois anos da guerra na Ucrânia: O que está em jogo hoje?

A guerra na Ucrânia entra no segundo ano com mais de dez mil civis mortos e linhas de batalha praticamente inalteradas: a Rússia mantém o controle de cerca de 20% do País. Diante do conflito prolongado e estagnado, a dificuldade em manter o apoio dos Estados Unidos – principal aliado de Kiev – se soma aos problemas em campo.

Para entender quais são as perspectivas, o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, e o oficial da reserva da Marinha, Robinson Farinazzo, criador do canal ‘Arte da Guerra’ no Youtube, participaram do programa Dois Pontos desta semana e debateram o que está em jogo no conflito que atinge a Europa.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e da repórter do Estadão, Jéssica Petrovna.