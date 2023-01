Divisão no União Brasil se acentua e Davi Alcolumbre fica a um triz de deixar sigla

A divisão no União Brasil fez com que um de seus principais integrantes, Davi Alcolumbre (AP), ameaçasse deixar a sigla na última semana. Alcolumbre tem sido alvo de críticas do vice-presidente do partido, Antonio Rueda, e de seus aliados por ter fechado acordos com o governo Lula para ocupar ministérios sem consultar os colegas. O senador amapaense indicou, então, que poderia mudar de partido - ele chegou a ser sondado pelo PSD, MDB e Solidariedade. A tensão só diminuiu após um jantar de parlamentares do União, em Brasília, na última quinta (26), no qual Alcolumbre se comprometeu a ceder espaço para outros integrantes da sigla. O primeiro ato será apoiar Efraim Filho para a liderança do União no Senado

GRAVIDADE. O União comanda três ministérios: Turismo, Comunicações e Integração, este último gerido pelo ex-governador do Amapá Waldez Góes, aliado de Alcolumbre e licenciado do PDT. Alcolumbre também deve comandar a CCJ do Senado caso Rodrigo Pacheco siga no posto.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Foto: Dida Sampaio/Estadão

PRONTO, FALEI! Antonio Denarium, governador PP-RR.

“O garimpo em Roraima é centenário, foram os garimpeiros que colonizaram o Estado. O governo precisa ajudar a pensar em soluções para a atividade”.

CLICK. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo (MDB).

Em vídeo, Ricardo Nunes cobra limpeza de bueiros Foto: Reprodução

Em vídeo gravado no sábado diante de um bueiro entupido, cobrou subprefeitos a fiscalizarem a limpeza das bocas de lobo para evitar alagamentos.