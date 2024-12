Árvores de Natal do Ibirapuera e do Villa-Lobos têm atrações especiais; saiba como visitar

As árvores de Natal dos parques Ibirapuera e Villa-Lobos seguem expostas até o dia 5 de janeiro. As visitas são gratuitas e, neste ano, contam com atrações especiais. Algumas delas são pagas ou exigem agendamento prévio.

Evento de inauguração da maior árvore de Natal de São Paulo no Parque Ibirapuera, que foi acesa para o público na noite de sábado, 30 de novembro de 2024 Foto: Alex Silva/Estadão

O bosque ao redor do lago do Ibirapuera está iluminado, como uma espécie de “floresta mágica”. Nele, serão colocados parquinhos para crianças de três a 12 anos, além de um túnel de luz para tirar fotos.

A partir de 12 de dezembro, o parque contará com um castelo feito de gelo cristal, com 8 metros de altura e 13 metros de comprimento. Será possível caminhar e tirar fotos dentro dele e brincar em um dos seus três escorregadores. Os ingressos custarão a partir de R$ 89,90 e crianças de até 13 anos não pagam. É preciso realizar a reserva no site Sympla.

O Ibirapuera também contará com a Vila de Natal Natura, patrocinada pela empresa de cosméticos, que terá atividades interativas, como oficinas de cartões de Natal, jogos e um ponto de encontro com o Papai Noel.

Por fim, até o dia 15 de dezembro, o Auditório do Ibirapuera receberá espetáculos de teatro do Quebra-Nozes, com ingressos de R$ 21,18 a R$ 200. Neste domingo, 8, haverá uma sessão gratuita. A reserva é feita pelo site Fever.

A árvore de Natal do Villa-Lobos possui 55 metros de altura, 210 mil pontos de iluminação em LED e enfeites em vermelho. A atração é patrocinada pela Coca-Cola e conta com uma caravana iluminada da marca de bebidas.

Caravana na árvore de Natal do Villa-Lobos Foto: Alex Silva/Estadão

A base da árvore conta com um trenzinho de entrada gratuita. É necessário realizar reserva no site Sympla. A atividade funciona de sexta-feira a domingo, das 10h às 20h.

Serviço

Árvore de Natal Villa-Lobos

Quanto? Gratuito;

Gratuito; Quando? Até 5 de janeiro, iluminada das 19h às 00h, todos os dias;

Até 5 de janeiro, iluminada das 19h às 00h, todos os dias; Onde? No Parque Villa-Lobos, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros.

Caravana Coca-Cola

Quanto? Gratuito;

Gratuito; Quando? A partir das 19h.

A partir das 19h. Onde? No Parque Villa-Lobos, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros.

Trenzinho “Fantástica Escola de Noéis”

Quanto? Gratuito, mas é preciso agendar o passeio no site da Sympla;

Gratuito, mas é preciso agendar o passeio no site da Sympla; Quando? Às sextas-feiras e aos sábados e domingos, das 10h às 20h, até 5 de janeiro;

Às sextas-feiras e aos sábados e domingos, das 10h às 20h, até 5 de janeiro; Onde? Aos pés da árvore de Natal, no Parque Villa-Lobos, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros.

Árvore de Natal do Parque do Ibirapuera

Quanto? Gratuito;

Gratuito; Quando? Até o dia 5 de janeiro, o funcionamento das luzes é das 19h30 às 00h, todos os dias. Mas o passeio por dentro da árvore só pode ser feito até às 22h, por ordem de chegada;

Até o dia 5 de janeiro, o funcionamento das luzes é das 19h30 às 00h, todos os dias. Mas o passeio por dentro da árvore só pode ser feito até às 22h, por ordem de chegada; Onde? No Lago do Parque do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana. Show de luzes nas fontes do lago do Ibirapuera Quanto? Gratuito;

Gratuito; Quando? diariamente, até 5 de janeiro, às 19h30, 20h30 e 21h30;

diariamente, até 5 de janeiro, às 19h30, 20h30 e 21h30; Onde? No Lago do Parque do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana. Casa de Natal Natura

Quanto? Gratuito;

Gratuito; Quando? Aos sábados e domingos, entre 1º de dezembro e 5 de janeiro, das 14h às 22h. Com presença do Papai Noel das 19h30 às 22h;

Aos sábados e domingos, entre 1º de dezembro e 5 de janeiro, das 14h às 22h. Com presença do Papai Noel das 19h30 às 22h; Onde? No Parque do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana.

Concertos da Escola de Música do Parque Ibirapuera

Quanto? A partir de R$ 89,90 (crianças de até 13 anos não pagam). Ingressos disponíveis no site Sympla;

A partir de R$ 89,90 (crianças de até 13 anos não pagam). Ingressos disponíveis no site Sympla; Quando? De 12 de dezembro a 12 de janeiro, das 10h às 20h;

De 12 de dezembro a 12 de janeiro, das 10h às 20h; Onde? No Parque do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana.

