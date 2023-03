O que fazer em caso de chuva e alagamentos: Devo parar o carro? Posso ficar embaixo de árvores?

Diante das fortes chuvas que têm atingido a cidade de São Paulo e provocado alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra, é importante que a população seja orientada para saber agir caso se depare com alguma situação de risco. Conforme o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, durante fortes tempestades é necessário que a pessoa não saia do local seguro em que estiver, até que a chuva pare. No entanto, caso esteja no meio do temporal, algumas ações podem ajudar a amenizar os transtornos. É recomendável ainda que ela busque saber se há pontos de alagamentos e, se possível, tente evitá-los.

Evitar sair na chuva

“O melhor é que a pessoa não saia a pé ou de carro em caso de fortes chuvas que podem provocar alagamentos e inundações, a menos que seja algo muito necessário”, aconselha Cláudio Barbieri da Cunha, professor do Departamento de Engenharia e Transportes da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

O Corpo de Bombeiros orienta ainda que as pessoas procurem consultar a previsão de chuvas, tenha conhecimento dos pontos de alagamento e procure rotas alternativas para evitá-los.

Caso observe alguém em situação de perigo, avise imediatamente as autoridades. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Busque um local seguro para permanecer

Em caso de fortes chuvas, evite ruas com maior probabilidade de alagamentos (na cidade de São Paulo, há áreas com sinalização específica), diminua a velocidade do carro e busque por um local alto.

Se a pessoa está em uma localidade que ela não conhece, em caso de chuva, deve redobrar a atenção. “Caso ela vá para um local com o qual não esteja familiarizada, em caso de fortes chuvas, deve tentar sair da região, pois é difícil saber onde o trânsito vai parar ou vai alagar. Essa recomendação também vale para a pessoa que está a pé”, orienta Barbieri.

Se for um caminho conhecido, é importante que a pessoa tente parar em um local seguro, que seja mais alto e livre de inundações. “Evitando correr o risco de ficar em um local que vai ser tomado pela água. Use navegadores que dão caminho para que o motorista tenha noção de onde está alagado ou não. É tentar antecipar e evitar os problemas”, afirma o especialista.

Caso observe alguém em situação de perigo, avise imediatamente as autoridades. Veja abaixo uma lista de telefones úteis.

Se estiver a pé, não entre no meio da inundação

“Se estiver em local seguro, não se aventure em correntezas ou inundações. A força das águas pode derrubar pessoas (basta uma altura de 15 cm de correnteza) e até arrastar veículos”, afirma o Corpo de Bombeiros. Na semana passada, Nayde Pereira Cappellano, de 88 anos, teve uma parada cardiorrespiratória após o automóvel que conduzia ficar submerso na enxurrada em Moema. Ela chegou a pedir ajuda, mas não foi socorrida a tempo.

Quem está a pé não deve subestimar a força de uma correnteza. “Tentamos atravessar, achando que somos fortes, mas é difícil parar em pé, a pessoa pode flutuar e ser arrastada pela água”, diz o professor do Departamento de Engenharia e Transportes da Escola Politécnica da USP.

A pessoa somente deve andar no meio da enchente caso seja para sair de uma situação de risco. “É importante seguir sempre pelo lado oposto a postes de energia e ficar perto de muros. Nunca ande pela rua ou próximo de sarjetas, pois há risco de queda em bueiros abertos”, afirma ainda o Corpo de Bombeiros.

O motorista jamais deve enfrentar uma inundação. O limite de altura da água é a do escapamento do carro ou da motocicleta. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Se a água começar a subir, saia imediatamente do veículo

O Corpo de Bombeiros orienta que o motorista jamais deve enfrentar uma inundação. “Se for surpreendido por um grande alagamento, abandone seu carro rapidamente e vá para um local seguro”, diz a corporação. É importante ainda evitar passar de carro ou caminhar por pontes ou passarelas improvisadas que correm o risco de desabar.

“Se tiver uma poça, evite passar por ela. Você não sabe o que há dentro dela, se tem uma boca de bueiro ou asfalto que cedeu. O limite é manter-se em uma situação segura. Quando há água, já é uma situação emergencial”, disse o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Segundo ele, a pessoa que está ilhada já está em a risco. “Ela tentou passar pela enchente, não quis deixar o carro dela. Por isso, em caso de risco, é importante abandonar imediatamente o veículo, seja pela porta ou pela janela, por onde der para sair e buscar um abrigo seguro. Não permita que a situação chegue ao extremo”, afirmou Elias.

Caso o carro comece a ser tomado pela água, o capitão afirma que a pessoa deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. “A primeira regra é não deixar chegar nesta situação. Se acontecer, acione o 193″, disse Elias.

A prefeitura também recomenda que o motorista nunca atravesse áreas cobertas pela água. Se isso não for possível, procure dirigir devagar, mantendo o carro acelerado. Evite se aproximar de outro veículo, espere que ele passe totalmente para então seguir em frente”, orienta.

Evite ficar embaixo de árvores

Diante da possibilidade de árvores e galhos caírem durante fortes tempestades, o ideal é que a pessoa não permaneça embaixo de uma árvore, seja a pé ou de carro. “É arriscado ficar embaixo de árvore, tem muito vento e as árvores podem cair, o que pode tornar a situação ainda pior”, acrescenta Barbieri.

Durante temporais, é muito comum o registro de quedas de árvores.

A chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio é muito baixa, sendo em média menor do que uma para 1 milhão. No entanto, se a pessoa estiver numa área descampada embaixo de uma tempestade forte, a chance pode aumentar em até uma para 1 mil. Foto: Werther Santana/Estadão

Temporais com incidência de raios

Os raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam o solo e as nuvens de tempestade na atmosfera. A intensidade típica de um raio é de 30 mil amperes, cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. A chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio é muito baixa, sendo em média menor do que uma para 1 milhão. No entanto, se ela estiver em uma área descampada embaixo de uma tempestade forte, a chance pode aumentar em até uma para 1 mil.

O que fazer se estiver em casa durante tempestade com raios?

Se já está em abrigo seguro, procure apenas se afastar das janelas, que são suscetíveis aos raios.

Desligue a chave geral ou disjuntor no quadro da entrada de energia, retirando os eletrodomésticos das tomadas para que não queimem.

Não use chuveiro, torneira elétrica, ferramentas e aparelhos como computadores.

O que fazer se estiver na rua durante fortes chuvas com raios?

A pé:

Tire relógios e todos os objetos metálicos que tiver no corpo, que podem atrair descargas elétricas.

Caminhe pelo lado contrário dos postes de energia e nunca fique embaixo de árvores, que, além de caírem, podem atrair raios.

Tente o mais rápido possível encontrar um local seguro, de preferência de alvenaria.

Nunca permaneça em locais abertos como parques, campos de futebol, praias, piscinas e ambientes rurais.

Nunca fique dentro de piscina ou do mar, o perigo é ainda maior, pois a água conduz a eletricidade com mais eficiência.

Estar em um bosque ou floresta é mais seguro do que sob uma árvore isolada.

Caso seja apanhado desprevenido por uma tempestade em um descampado, procure se agachar o máximo possível com os braços ao redor das pernas, ficando numa posição bem arredondada.

De carro:

Em caso de tempestade com raios, pode permanecer dentro do veículo, desde que esteja em local sem risco de alagamentos e longe de árvores, que podem derrubar a fiação elétrica.

Se observar um cabo elétrico se romper e cair sobre o carro, evite sair do veículo. Ninguém de fora pode encostar-se ao carro. O teto de estrutura metálica serve de proteção somente para quem está dentro do veículo.

Em caso de tempestades com raios e alagamentos, procure caminho alternativo e local seguro.

Em dias de chuvas intensas e principalmente durante uma tempestade, não saia do local seguro que estiver, espere a chuva parar. Consulte os sites especializados e saiba sobre os pontos de alagamentos e refaça suas rotas para evitá-los.



Continuamos sem ocorrências relevantes. pic.twitter.com/diH4PVgNGI — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 14, 2023

Dicas para a residência em época de chuvas

Antes da temporada de chuvas, é importante fazer a limpeza de calhas e ralos da residência.

Vale ainda verificar com a prefeitura se o imóvel está um uma área de risco. Moradores de regiões propensas a inundações devem se manter informados sobre as condições meteorológicas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, se a residência costuma inundar, é recomendável preparar lugares altos ou prateleiras para guardar objetos de maior valor. Também é indicado tirar os aparelhos elétricos da tomada.

Em caso de a enchente atingir o imóvel, é importante procurar um local seguro para você, sua família e animais de estimação e tentar chamar ajuda.

Se a chuva causou rachaduras ou outro problema grave na residência, chame a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Evite andar nas águas de enchentes e nunca deixe as crianças brincarem nestas águas.

Telefones úteis: