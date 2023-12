Balsa para Ilhabela tem espera de até 5 horas no fim de ano; veja dicas para fugir das filas

Os turistas que pretendem passar o Réveillon nas praias de Ilhabela, um dos mais desejados destinos turísticos do litoral norte do Estado de São Paulo, vão precisar de paciência. A espera para o embarque nas balsas, única forma de chegar à ilha de carro, chegou a cinco horas nos últimos dias.

Como as filas acontecem mesmo após o governo estadual reforçar o sistema, é possível que a situação se agrave nos próximos dias. A previsão da prefeitura é de que 200 mil turistas visitem Ilhabela durante a alta temporada, até o fim de fevereiro. Boa parte desses visitantes vai passar a virada do ano na ilha.

A cidade de 34.934 habitantes espera receber outros 50 mil visitantes em navios de cruzeiros, que não dependem do serviço de balsa. O embarque para Ilhabela é feito em São Sebastião e, desde a manhã desta quarta-feira, 27, a espera passava de três horas. Às 12h20, o tempo para embarque subiu para 4 horas e meia, segundo o site do Departamento Hidroviário (DH). A fila de carros se estendia pela região central de São Sebastião. Na terça, houve espera de até 5 horas. Por volta das 18h20 desta quarta, quando esta reportagem foi publicada, a espera era de 45 minutos.

O empresário Samuel Araújo, que tem chalés para locação em Ilhabela, sofre o impacto da demora nas balsas, que dificulta a chegada dos hóspedes. “Acompanho esse problema praticamente 24 horas por dia, tentando orientar os hóspedes da melhor maneira possível. Realmente está bem difícil”, disse.

Em São Sebastião, as filas de carro tumultuam o trânsito e causam reclamações de moradores. O prefeito Felipe Augusto (PSDB), disse que a demora decorre do excesso de veículos, já que muitos turistas anteciparam a ida ao litoral. “Estamos com todas as equipes de trânsito auxiliando nas ações de organização da fila, dando suporte ao DH”, disse.

Já em Ilhabela, o prefeito Toninho Colucci (PL) entrou em contato com o DH e pediu informações sobre as medidas tomadas para reduzir a demora. O município restringiu a entrada e circulação de caminhões durante os fins de semana e feriados, medida que, segundo o prefeito, ajuda a reduzir a fila da balsa.

A entrada dos veículos de carga na cidade está proibida às sextas-feiras, das 16h às 23h59; aos sábados, das 8h às 16h; e aos domingos, das 16h às 23h59. Já a saída é proibida aos sábados, das 16h às 23h59 e aos domingos, das 10h às 23h59.

Fila de espera para embarcar em balsa para Ilhabela chegou a cinco horas nesta semana pré-Réveillon Foto: DH/Câmeras/Reprodução

Alta demanda e condições climáticas afetam operação

Conforme a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado, a demora para a travessia se deve à alta demanda de veículos, em razão da semana de feriados, e à maior movimentação de caminhões que se deslocam para abastecer a ilha. Na terça-feira, o serviço foi afetado pelos fortes ventos, que obrigou à paralisação temporária das operações.

Segundo a pasta, durante a temporada de verão, a travessia será operada com até nove embarcações, a depender das condições climáticas, que podem impactar o serviço, e da necessidade de manutenção corretiva. Ainda segundo a Semil, a travessia São Sebastião-Ilhabela foi reforçada em novembro com uma barca requalificada, o ferry boat FB-19, com 150 assentos para pedestres e capacidade para 40 veículos.

Outras duas embarcações estão em reforma e integram um pacote de R$ 243 milhões que serão aplicados, até o final de 2024, na melhoria do sistema de balsas em todo o Estado. Deste montante, R$ 80,5 milhões são destinados à travessia de Ilhabela, sendo R$ 48,8 milhões para obras de dragagem, drenagem e reforma de flutuantes e bolsões, e outros R$ 31,7 milhões, para modernização da frota.

A Semil disse que, para agilizar o embarque e desembarque, diante do movimento maior de veículos, e reduzir o tempo de espera, adotou medidas como o embarque e desembarque simultâneos, a manutenção noturna dos equipamentos e a operação “Bate-Volta Vazia”, em que a embarcação volta vazia para a margem de maior demanda. Essas medidas, já em vigor, valem para todo o sistema de travessias do estado.

A pasta informou que o usuário pode acompanhar em tempo real as condições das travessias, inclusive com imagens de câmeras de monitoramento, pelo site da Semil ou pelo telefone 0800 77 33 711. Também está disponível um novo canal de informações via WhatsApp, em que a pessoa obtém informações sobre a situação operacional da travessia e as condições climáticas de de navegação, bastante clicar neste link e pedir para entrar.

Dicas que podem ajudar a evitar filas

O acesso de carro a Ilhabela é feito exclusivamente por meio de balsas, que atendem pedestres, automóveis e ônibus, partindo de São Sebastião. O tempo médio de travessia, segundo o DH, é de 20 minutos e as saídas acontecem a cada 30 minutos, das 5h30 às 23h30 (São Sebastião-Ilhabela) e das 6h às 23h30 (Ilhabela-São Sebastião). Após esse horário, há saídas de hora em hora.

Nesta época do ano, devido ao grande movimento, evitar as filas é tarefa das mais complicadas, mas algumas ações podem reduzir o risco de longas filas: