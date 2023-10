Passeio na Maria-Fumaça de Campinas revela tradições paulistas e encanta com riquezas históricas

O apito ouvido na plataforma de embarque anuncia: a Maria-Fumaça de Campinas está prestes a sair mais uma vez com direção a Jaguariúna, distante 28 quilômetros dali. A vida se repete na estação desde 1984, quando a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) lançou este como o primeiro passeio histórico dos seus “museus itinerantes”, hoje presentes em outras linhas de São Paulo e de outros Estados. Quase 40 anos depois, a atração ainda é buscada por famílias, casais, crianças e jovens como uma parada quase obrigatória para quem visita a cidade.

A riqueza histórica do trajeto entre Campinas e Jaguariúna, entretanto, é tão palpável que atrai tanto turistas quanto a produção de algumas das maiores novelas de épocas dos últimos anos. Sucessos da TV Globo como Chocolate com Pimenta (2003), Sinhá Moça (2006) e Terra Nostra (1999) tiveram cenas gravadas em algum ponto da região, que guarda atrações além da estação e das vilas ferroviárias.

Alguns deles são as fazendas dos barões de café, construídas há mais de um século e com boa parte de sua estrutura original ainda preservada, pelo menos na área externa. A Fazenda Santa Maria, por exemplo, foi construída em 1830 e era uma das principais produtoras cafeeiras do Estado e, apesar de continuar próxima à Estação Tanquinho, hoje serve como locação de filmagens e opção de hospedagem para turistas.

Já em Jaguariúna, a Fazenda Santa Úrsula (antiga Fazenda Jaguari) foi construída no mesmo período e permanece até hoje sob domínio da família que a construiu. Pelas janelas do trem, é possível ver parte da estrutura original e a amplitude da área, ocupada no século 19 por Antonio Barbosa e Úrsula Franco.

Café da manhã servido no passeio tradicional da Maria-Fumaça de Campinas até Jaguariúna Foto: Marcelo Chello / Estadão

Camila Cordeiro e Felipe Campos, de 34 e 37 anos, fizeram pela primeira vez o trajeto juntos no sábado em que o Estadão estava a bordo do trem. A programação foi ideia dos parentes dele, que moram em Campinas e não só sugeriram o passeio, como acompanharam o casal.

Continua após a publicidade

“É um passeio para quem é entusiasta de história e de trens”, diz Felipe. A esposa, que carregava o pequeno Leonardo, nascido há quatro meses, apenas frisou que dependendo da idade, humor e disposição das crianças, o trem pode ser um pouco barulhento demais e acabar incomodando. “Mas vale a pena, porque é muito rico de histórias.”

Rio Atibaia visto da janela da Maria-Fumaça Foto: Marcelo Chello/ Estadão

Apesar de todo o charme do passeio estar nessa experiência real de como era fazer o trajeto de trem no século passado, esse também é o principal motivo para os perrengues que, apesar de pequenos, podem aparecer em maior ou menor grau ao longo das quatro horas de passeio.

O principal deles é o calor que não dá trégua no interior dos vagões, primeiro porque não existe ar condicionado no interior de nenhum deles e, segundo, porque o vento gerado por uma velocidade média de 30 quilômetros por hora não é suficiente para refrescar quem coloca a cabeça pela janela.

Nesse ritmo, o trajeto completo dura de 3h30 a 4h, mas pode ser feito também só em um trecho. Há ainda a opção de fechar os vagões para alguma festa particular (a ser agendada com antecedência) ou o pacote VIP com café da manhã, cujo cardápio com mini-sanduíches, pão de queijo, doces, bolinhos de chuva, sucos naturais, leite e café (feito com grãos do sul de Minas Gerais em torra média no forno a lenha) foi desenvolvido pela nutricionista Luciana Serra Maccari. Aos 50 anos, ela trabalha nos trens da ABPF em Campinas há mais de 15 anos.

Passeio da Maria-Fumaça de Campinas foi lançado em 1984 e acontece todos os fins de semana e feriados Foto: Marcelo Chello / Estadão

“Eu sempre gostei de fazer esse passeio. Quando estava grávida, trazia meu filho na barriga”, lembra Luciana. Hoje com 18 anos, cda mesma idade, para ajudar a mãe no atendimento aos turistas, guiando o carrinho de comidas entre um vagão e outro.

Continua após a publicidade

As belezas naturais são uma atração à parte e não passam desapercebidas por quem realiza o trajeto sobre os trilhos de Campinas. O Rio Atibaia, formado pela junção dos rios Atibainha e Cachoeira e principal responsável pelo abastecimento das cidades da região, ainda guarda parte da sua exuberância original, mesmo que hoje esteja mais poluído do que nos séculos passados.

Chegando em Jaguariúna, a pausa para o almoço é de aproximadamente 1h30, tefeira

mpo de sobra para aproveitar os restaurantes locais, aproveitar a culinária interiorana, conhecer o Museu Ferroviário, passear pela feira de artesanato na praça e ainda tirar uma “foto histórica” de recordação, com direito a figurino, cenário e estética retrô na revelação.

Interior dos trens, originais das décadas de 1950 e 60, foi revitalizado pela ABPF e se mantém fiel aos originais Foto: Marcelo Chello / Estadão

Nas últimas semanas, a falta de chuva e o calor no interior de São Paulo fizeram com que o passeio na Maria-Fumaça fosse temporariamente interrompido pelo risco que as fagulhas dos trilhos têm de iniciar queimadas. As duas locomotivas usadas para substituir a relíquia, entretanto, também têm seu próprio valor e foram construídas em 1958 e 1960, época em que pertenciam às companhias Paulista e Mogiana de Estradas de Ferro, marcando a transição da tração a vapor para o diesel.

Os ingressos para o passeio de Maria-Fumaça são vendidos pela internet, através do site oficial da ABPF (clique aqui), ou no guichê, mas é recomendado se preparar com antecedência.