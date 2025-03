Tentativa de assalto a caixa eletrônico tem barricada, incêndio e tiroteio em SP

Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), agentes da Guarda Civil Metropolitana passavam pela Estrada da Barragem, no Jardim Marilda, em Parelheiros, por volta das 4h30 do domingo, quando cruzaram com um grupo de homens em um carro, e estes começaram a atirar contra os guardas.

Os agentes revidaram e começaram a perseguir o veículo dos assaltantes, mas se depararam com a barricada, montada com dois carros particulares (um Renault Kwid e um Renault Logan) incendiados e dois ônibus municipais (os motoristas haviam sido rendidos e obrigados a parar os veículos ali, segundo contaram à polícia). Por conta da barricada, os assaltantes conseguiram fugir.