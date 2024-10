Brasileiras têm dificuldade de identificar mitos e verdades sobre câncer de mama, mostra pesquisa

A pesquisa, conduzida pelo A.C.Camargo Cancer Center em parceria com a Nexus, revelou ainda que cerca de 25% das entrevistadas com mais de 40 anos nunca realizaram o autoexame e nem a mamografia.

“A pesquisa indica que, apesar de haver algum grau de conscientização sobre formas de prevenir a doença e de acesso aos exames, especialmente entre as mulheres com mais de 40 anos, ainda há muitos desafios para prevenção”, afirma Fabiana Makdissi, líder do Centro de Referência em Tumores de Mama do A.C.Camargo.