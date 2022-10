Como fazer uma massagem nos pés? Veja dicas

Publicidade

Muitas vezes a gente só lembra deles quando se machuca e não pode contar com esta dupla 100% boa. Os pés. Partes fundamentais para o equilíbrio, e não só no sentido físico. Uma forma de manter mente e corpo em harmonia é simplesmente incorporar à rotina uma massagem nos pés antes de dormir.

Embora exista a reflexologia podal, prática terapêutica que prevê a pressão em certos pontos dos pés com a finalidade de melhorar a saúde dos órgãos, ninguém precisa se preocupar com teoria ou ser um expert para fazer uma automassagem. Segundo o terapeuta Pedro Saliba, o importante é prestar atenção nas respostas do próprio corpo e começar devagar.

“Massagem é uma coisa que todo mundo pode tentar fazer. O primeiro conselho que eu dou é usar um toque leve. Imagine que tem de ser uma sensação prazerosa”, afirma. Tampouco há necessidade de temer por algum malefício resultante da pressão feita nos pés. “Não tem nenhum ponto que a pessoa vai apertar e que vai dar tilt”, brinca o especialista, que desenvolveu um método chamado de Full Relax and Heal.

Nele, o terapeuta junta diferentes técnicas, aromaterapia, reflexologia e liberação miofascial – informações em @pedrosalibamassagem no Instagram. “Eu faço mais movimentos, uso o toque firme, mas sem dor. Quando a gente está fazendo essa manipulação, o corpo começa a produzir hormônios que trazem prazer, cura e recuperação muscular.” Veja as dicas do terapeuta e os benefícios da automassagem nos pés:

Descanso na água morna

O terapeuta recomenda que se prepare a região para receber a automassagem. “Eu gosto que a pessoa comece fazendo um escalda-pés. Ela vai pegar uma bacia, colocar água bem quente do chuveiro, numa temperatura que o corpo aguente. Aí vai botar sal e, se tiver óleos essenciais, pode pingar umas gotinhas na água”, explica o profissional. Gerânio ativa a feminilidade, hortelã-pimenta auxilia quem tem problemas para manter o foco, recomenda Saliba. Os pés devem ficar de molho na água quentinha, durante cerca de dez minutos. “É o tempo em que a água vai esfriar”, diz.

Dedicação aos pés

Depois de enxugar os pés, com um pouco de creme hidratante nas mãos, comece tateando toda a área com as pontas dos dedos, para sentir se tem algum ponto mais sensível e evitar pressioná-lo demais. “A pessoa pode fazer movimentos circulares na sola do pé e na curva, acompanhando a anatomia. Pode fazer nas duas direções livremente”, ensina o terapeuta. “Depois, massageia o peito do pé e também entre os dedos.” No total, entre 3 e 5 minutos são suficientes para sentir os efeitos.

Foco na panturrilha

“Após a estimulação do pé, é bacana fazer o mesmo na panturrilha. Ali tem o acúmulo de toxinas do sistema linfático, principalmente para quem trabalha em pé.” Nessa região, é importante que o movimento contínuo seja feito sempre de baixo para cima, por causa da circulação. Segundo o especialista, basta massagear de 2 a 3 minutos.

Intensidade do toque

“É importante respeitar os sinais do corpo. Se há uma parte dolorida no pé, não quer dizer que é para você ficar apertando ali até melhorar”, afirma o especialista. Não vá além do limite, nem na frequência nem na intensidade. “Só vai ser dolorido se você realmente usar muita força.” Uma pressão exagerada pode acabar machucando também as mãos.

É indicado cuidar também do peito do pé e região entre os dedos

Autodescoberta

Saliba explica que se massagear serve também como exercício de autoconhecimento. “Entre as mulheres principalmente existe muito tabu no toque do corpo. A prática ajuda nisso”, afirma.

Hidratação da pele

Para a automassagem nos pés, serve qualquer creme hidratante, de preferência com uma fragrância suave ou a que você já esteja acostumado. Quem quiser pode comprar um neutro, sem perfume, e pingar umas gotas de óleos essenciais. “Uma boa combinação pode ser melaleuca, ação anti-inflamatória, com lavanda, que é calmante”, indica o terapeuta.

Frequência por semana

O hidratante pode ficar ao lado da cama e a automassagem ser feita todo dia, antes de dormir. Afinal, sem contar o escalda-pés, a prática leva só alguns minutos. “Ajuda muito a relaxar, em casos de ansiedade e quando a pessoa chega do trabalho e não consegue desligar. Vai melhorar a saúde do sono, para ele ser reparador”, diz Saliba. A automassagem completa nos pés pode ser realizada quando você tiver condições de tirar um tempo maior para si, de repente no fim de semana. “Se a pessoa conseguir fazer isso uma vez por semana, já vai ter vários benefícios.”

Atenção a contraindicações

“A massagem é contraindicada para pacientes com diagnóstico de câncer porque ela acaba espalhando essas células. Outra contraindicação é em casos de trombose porque o trombo pode mover-se e se alojar em outra parte”, explica Saliba. Já para quem sofre com pressão alta, ele recomenda a prática. “Diminui a pressão nas artérias e relaxa o corpo.”