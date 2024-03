Dieta mediterrânea em versão brasileira: veja como adaptar o menu mais elogiado do mundo

Nas décadas seguintes, a dieta continuou despertando a curiosidade de cientistas de todo o planeta. Hoje, há diversos estudos que demonstram os seus benefícios em relação a inúmeras condições de saúde – e não apenas aquelas ligadas ao coração –, como na prevenção e no controle do diabetes do tipo 2 e da obesidade. Ela também é ligada à proteção contra processos neurodegenerativos, como os que levam ao Alzheimer.

Não à toa, em 2013, a dieta mediterrânea foi considerada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco.