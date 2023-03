Mafra unifica operações e passa a contar com amplo portfólio de produtos e serviços hospitalares

Líder de mercado, a Mafra Hospitalar faz o reposicionamento de marca e passa a se chamar Mafra. Com 26 anos de tradição, a companhia unifica as operações de seis empresas – Mafra Hospitalar, Profarma Specialty, Tecno4, PHD Produtos Hospitalares, Medcare e Expressa – e ainda põe foco na aproximação com o mercado para continuar crescendo no canal de Hospitais e Clínicas, segmento que movimenta mais de R$ 70 bilhões por ano no Brasil, segundo dados do IQVA.

“A marca Mafra é forte e reconhecida. Por isso, todas as empresas que fazem distribuição e que estão no canal Hospitais e Clínicas da Viveo passarão a ser Mafra. Com a integração, teremos um CRM (Customer Relationship Management) único”, explica Vilson Schvartzman, vice-presidente comercial de Distribuição e Operações Logísticas da Viveo. O rebranding tem o propósito de promover um novo olhar para a saúde do Brasil, possibilitando a simplificação do conceito de distribuição, o que também vai facilitar a identificação da companhia pelos fornecedores e clientes.

A junção também coloca a Mafra em um lugar de destaque, com quatro canais de negócios: Medicamentos, Materiais, Nutrição e Público, com atuação nacional. Além disso, a Mafra utilizará tecnologia de ponta para armazenamento e distribuição de materiais e medicamentos.

Continua após a publicidade

O executivo ressalta que a companhia está fazendo a adequação em todos os centros de distribuição e implantando um único sistema de gerenciamento, o WMS (Warehouse Management System), que contribuirá para que os processos se tornem mais ágeis.

“A Mafra terá um portfólio diferenciado de produtos e serviços, uma estrutura robusta com centros de distribuição bem localizados e uma frota eficiente, que atende todas as capitais em 24 horas e outras localidades em até 48 horas, cumprindo seu papel de acelerar a saúde no Brasil. Além de ser mais consultiva em toda a experiência, da venda ao pós-venda, com serviços diferenciados que agregam valor à distribuição. Seremos uma companhia one stop shop da distribuição, uma vez que passaremos a ser a única empresa a atender todos os segmentos de saúde: Oncologia, Especialidades, Materiais Descartáveis e Produtos Técnicos. Com a integração das empresas, pretendemos ampliar nosso market share”, explica Schvartzman.

Mafra unifica operações do canal Hospitais e Clínicas Foto: Arte/Mafra

Continua após a publicidade

O executivo diz que atualmente os hospitais precisam buscar várias distribuidoras para ter acesso aos itens de que necessitam. Com a unificação, os clientes passarão a contar com um amplo portfólio de produtos e serviços que contribuirá para que os processos se tornem mais ágeis.

A unificação também colocará a companhia em um lugar de destaque. “O principal diferencial da marca está na forte expertise em operar em diversos segmentos, atuando de forma primorosa em cada um deles. A Mafra tem um legado e queremos estender a nossa participação dentro deste mercado, expandindo o alcance da saúde no País”, reforça Schvartzman.





Continua após a publicidade