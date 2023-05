Ouvir música e ver vídeo acelerados: como isso afeta o nosso cérebro?

Troca rápida de planos, cores vibrantes, sons explosivos e personagens “ligados no 220V″. O sucesso do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo não é à toa. A rotina moderna tem sido cada vez mais acelerada e fragmentada.

Os sintomas desse ritmo são evidenciados pelo que consumimos - e pelo modo que fazemos isso. Desde que o aplicativo WhatsApp permitiu acelerar mensagens de áudio e as plataformas de streaming, como YouTube, fizeram o mesmo com os vídeos, há quem declare só ouvir e assistir na velocidade 2x ou até mais rápido. Pesquisas já alertam para o risco desses hábitos terem consequências na nossa saúde, principalmente ligadas à ansiedade e a dificuldades de atenção.

Músicas em rotação acima do normal, que deixam mais aguda a voz de quem canta, os “sped up songs” ou “speed-up songs” se popularizaram no TikTok e ganham o topo das paradas. Artistas pop, como Lady Gaga, já lançaram versões aceleradas de suas músicas.

No fim de 2022, o streamer de futebol Casimiro se deparou com a seguinte mensagem em uma transmissão: “Estou pela primeira vez assistindo ao vivo, normalmente assisto no 2x. A voz é ‘mó’ diferente.” O influenciador reagiu: “Não faz isso não. A vida é em 1x’”.

pra vcs que aceleram a voz da gente kkkkk

casimiro deu o papo: a vida é em 1x

A apresentadora Déia Freitas, do podcast Não Inviabilize, entrou na brincadeira, mas conta ao Estadão que se sentia ofendida quando ouvintes diziam acelerar sua voz. Comentários assim vinham pelo Instagram, onde ainda não é possível acelerar vídeos. Na maioria, eram jovens na faixa dos 20 anos.

“O contador de histórias gosta que prestem atenção nos detalhes. Ao acelerar, talvez percam algo nas pausas, que é parte do contexto da história.” Hoje, isso não a incomoda mais. Ela própria, de 48 anos, passou a acelerar vídeos mais técnicos e maçantes, como tutoriais de montar móveis. “Paguei língua”, brinca.

'Quando você é contador de histórias, gosta que as pessoas prestem atenção nos detalhes', diz Déia Freitas, do podcast 'Não Inviabilize' Foto: Déia Freitas/Autorretrato

Pesquisadores ouvidos pelo Estadão dizem que vivemos, de fato, em velocidade sem precedentes. Segundo eles, isso está ligado à tecnologia e teve como catalisador a pandemia, quando nos isolamos e tivemos as telas como meios de comunicação.

Foi na quarentena que o gerente de consultoria tributária, Gabriel Schneider, de 32 anos, começou a ver vídeos e ouvir podcasts em velocidades superiores a 1x. “Nunca achei o recurso interessante. Foi necessidade. Tinha coisa demais para fazer. Queria consumir conteúdo, saber o que acontecia ouvir artistas, sobre cuidados. Dentro do tempo que tinha, precisei acelerar.”

Gabriel Schneider, de 32 anos, sentiu a necessidade de ver vídeos e ouvir podcasts acelerados na pandemia Foto: Jefferson Bernardes/Estadão

Por um lado, esse ritmo veloz é bom, dizem. Ganhamos tempo se queremos executar atividades mecânicas. Por outro, perdemos espaço de contemplação, importante para a criatividade. Para evitar adoecimento mental e que as relações fiquem superficiais, eles apontam que devemos buscar o equilíbrio e definir o que precisamos acelerar e quando é hora de apertar a tecla de pausa.

Desacelerar, contudo, não é tão fácil. “Não é que a velocidade seja inevitável, mas a aceleração social do tempo é uma condição da nossa época”, afirma Michelle Prazeres, pós-doutora em comunicação, velocidade e tecnologias e idealizadora do movimento Desacelera SP.

O sociólogo, antropólogo e psicanalista Tiago Pereira Andrade, coordenador do curso de Ciências do Consumo da ESPM, vê relação com o conceito de modernidade líquida, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. “A ideia do líquido é aquilo que vem, preenche todo o espaço, e se esvazia rapidamente.”

Como e por que aceleramos?

Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A aceleração da vida ou os recursos tecnológicos que permitem acelerar? Os especialistas não sabem dizer, mas são unânimes em pontuar que a tecnologia é o tecido da aceleração. “Ela é a rede onde essa aceleração acontece”, afirma Michelle.

Isso porque só se pode acelerar quando há ferramentas para isso. Só para se ter uma ideia, já em 2011, dois pesquisadores americanos, Martin Hilbert e Priscila López, concluíram, em artigo publicado na revista científica Science, que a capacidade de comunicar, com avanço das tecnologias bidirecionais, aumentou 28% ao ano entre 1986 a 2007. Isso quer dizer que em 1986, cada pessoa poderia enviar o equivalente informativo a 2 páginas de jornal por dia, e, em 2007, com a revolução causada pela internet, o montante subiu para 360 páginas ao dia - ou seis jornais inteiros.

É impossível, então, não pensar nas redes sociais e plataformas de entretenimento e streaming, que cada vez mais fazem parte das nossas vidas. “A própria lógica das plataformas (digitais) é a lógica do consumo infinito”, aponta Michelle.

“As plataformas são programadas de forma que quanto mais rápido, melhor para o consumo. O algoritmo é feito pra você consumir de uma maneira super volátil, super descartável, para ir para o próximo conteúdo”, complementa Carolina Terra, pesquisadora em Comunicação Digital e professora na Faculdade Cásper Líbero. O Estadão já abordou como o esquema de recompensas rápidas dos algoritmos afetam a saúde mental de usuários, com o termo “ansiedade algorítmica” se popularizando.

Sozinha, no entanto, a tecnologia não pode explicar a aceleração. Há uma intrínseca ligação com a maneira como encaramos o trabalho. “A nossa noção de desenvolvimento, de progresso, de futuro, a nossa ideia de que a gente precisa crescer para ir para frente, que é uma perspectiva muito Ocidental do mundo, também é aceleratória”, afirma Michelle.

“Esse mundo do trabalho se hiperpotencializou. Todo mundo quer ser hiperprodutivo seja lá no que for, no marketing pessoal nas redes ou no jogo de videogame, todo mundo quer um destaque”, completa Andrade.

Cérebro

Pensar que podemos aprender o passo a passo de uma receita em dois minutos, em vez de dez, ou que conseguimos descobrir uma nova rota para casa em segundos é animador. Mas um discurso meramente celebratório não é capaz de esgotar a realidade. É preciso questionar: como toda essa velocidade afeta nosso cérebro e a nossa vida em sociedade?

A verdade é que não há uma resposta fechada e absoluta, faltam revisões sistêmicas e estudos mais longos e profundos, de acordo com Vanessa Clarissa Marchesin, doutora em Neurociência Aplicada e professora da ESPM. Mas, segundo ela, é difícil imaginar que não haja impactos. “Qualquer coisa que a gente faz ou não impacta o cérebro.” Segundo ela, nos Estados Unidos, há estudos em andamento para entender “o quanto esse acelerado pode impactar o lado positivo ou negativo do nosso cérebro”.

“O que a gente sabe hoje? Sabemos do efeito da internet, do uso de telas, do número de horas e dentro disso, em questionários de experimentos, normalmente, os voluntários comentam sobre ouvir acelerado”, afirma.

Vanessa diz que essas pesquisas já alertam para transtornos, principalmente o de ansiedade, e déficits de atenção. “A nossa vida na internet e os hábitos que a gente tem, pensando no acelerado do vídeo e da música, podem estar afetando o nosso cérebro sim. Ensinando o nosso cérebro a perceber a realidade de um modo acelerado, só que a vida não é acelerada. Só que o cérebro não sabe disso, aprende conforme a gente gera um hábito.”

Hábito é uma palavra importante para explicar isso, conforme ela. “Tudo o que fazemos todo dia tem potencial de criar hábito”, diz, acrescentando que os estudos mostram que esse processo leva de 30 a 60 dias.

“O que vejo mais rápido? O que está ligado às telas. Se eu for conversar com um amigo, ele vai ser rápido como a tela do computador, e isso pode me provocar ansiedade”, diz. O que ocorre pois, segundo ela, o cérebro não consegue diferenciar digital de real. “Então, ele tende a simular a mesma reação atencional da internet para o mundo analógico.”

“O que pode acontecer? De repente, não vou dar atenção para um amigo no almoço e logo vou pegar a tela do computador, porque a tela do computador me dá uma resposta imediata.”

Aí um temor dos especialistas ouvidos pela reportagem, que as relações fiquem restritas à superficialidade, ao passo que não tenhamos mais “paciência” para ouvir um desabafo um amigo ou um sermão de nossas mães, porque eles ocorrem no 1x, não no 2x. “Descartamos muito facilmente tudo aquilo que a gente não quer. Não nos abrimos ao novo, nos tornamos imediatistas”, alerta Andrade.

Não é difícil encontrar quem diga que, depois de começar a acelerar, gostaria de poder fazê-lo na vida real. “Em reuniões é bastante comum, quando vejo uma pessoa que é um pouco prolixa ou às vezes demora para fazer alguma explicação, bate a ansiedade, começo a bater as pernas”, comenta Gabriel Scheneider. “(Penso) se essa pessoa tivesse me gravado um áudio, poderia ouvir acelerado.”

Maria Suzana Pereira, de 22 anos, começou a ver vídeos acelerados ainda no ensino médio, quando estudava para o vestibular Foto: Sergio Lima/Estadão

Cearense, a estudante Maria Suzana Pereira, de 22 anos, comenta ser acelerada por “natureza”, mas acredita que depois que começou a consumir conteúdos acelerados, a velocidade aumentou ainda mais. “As pessoas que me conhecem, não acham ruim quando (corto e) falo ‘o que aconteceu no final?’. Mas quando estou em construção de relações, de amizade ou amorosas, tenho que ficar me policiando para não ser essa pessoa apressada.”

Criatividade

Enquanto algumas profissões serão engolidas pelo avanço da tecnologia, algumas características humanas ganham mais valor, ao passo que não podem ser reproduzidas por máquinas. Entre elas a criatividade, que, segundo o relatório Futuro do Trabalho 2020, do Fórum Econômico Mundial, será a quinta habilidade mais requisitada pelo mercado para 2025.

No ano passado, conforme mostrou o Estadão, pela primeira vez, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), prova da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), trouxe um teste cognitivo de pensamento criativo.

A criatividade, conforme o sociólogo e antropólogo Andrade, necessita de contemplação, o que podemos perder ao querer acelerar tudo. “A contemplação é como a digestão, ajuda a fazer funcionar de forma mais harmônica, permite questionamento e aprofundamento. Permite o lado positivo do tédio, citando Byung-Chul Han, ‘no tédio do andar, o homem inventou o dançar’.”

Equilíbrio

Assim como para muitas coisas na vida, os especialistas pedem por equilíbrio. Temos de saber o que, de fato, precisamos acelerar e o que pode ser vivido no 1x. Para Carolina Terra, isso passa por um processo de alfabetização e letramento digital, que, segundo ela, é “quando você tem consciência de como funciona a plataforma”. “Sabendo desse funcionamento você tem condição de agir nesse sentido.”

Os especialistas também destacam a necessidade da garantia de direitos e políticas públicas relacionadas ao bem-estar e à saúde mental, uma vez que desacelerar pode não ser uma escolha. É o caso de Maria Suzana, que começou a assistir conteúdos acelerados quando precisou se “virar nos 30” para frequentar aulas, estudar para o vestibular e trabalhar.

“Não foi uma escolha, era o que eu podia fazer. Não está me prejudicando física ou mentalmente, mas não é saudável infelizmente, mas estou meio que à mercê disso. O nosso mundo parece que está acelerado, e a gente acelera junto.”