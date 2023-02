Governo Lula exonera 11 chefes de postos de saúde indígena

BRASÍLIA - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou nesta segunda-feira, 23, chefes de 11 distritos responsáveis pela saúde das comunidades indígenas. A mudança ocorre dois dias após Lula ter viajado para Roraima por conta de denúncias sobre a precariedade da situação de yanomâmis.

Após a visita a tribos indígenas, o petista usou sua rede social para acusar o governo do antecessor Jair Bolsonaro de patrocinar o genocídio dos yanomâmis. “Mais que uma crise humanitária, o que vi em Roraima foi um genocídio. Um crime premeditado contra os Yanomami, cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro.

No domingo, 22, Bolsonaro reagiu. Usando sua conta do Telegram, o ex-presidente que está nos Estados Unidos disse que a esquerda está promovendo “mais uma farsa”. E listou 20 ações que teriam sido feitas durante sua gestão entre 2020 e 2022 para atender a população yanomâmi.

Bolsonaro usou sua conta do Telegram para dizer que seu governo deu atenção aos yanomâmis Foto: Reprodução

O senador Flavio Bolsonaro repetiu o pai e também usou as redes sociais para contestar as acusações de abandonos dos indígenas no governo passado.

Veja a lista dos exonerados:

Eloy Angelo dos Santos Bernal - Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena - Porto Velho

Alberto José Braga Goulart - Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

Luiz Antonio de Oliveira Junior - Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena - Mato Grosso do Sul

Audimar Rocha Santos - Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena - Cuiabá

Marcio Sidney Sousa Cavalcante - Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena - Leste de Roraima

Átila Rocha de Oliveira - Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins, no Amazonas

Igle Monte da Silva - Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Rio Juruá no Acre

Gabriel Ribeiro Santos - Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena - Minas Gerais e Espírito Santo

Alexandre Rossettini de Andrade Costa - Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul

Adilton Gomes Assunção - Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena - Bahia

Ruy de Almeida Monte Neto - Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena - Ceará