Saiba onde saborear o 'melhor' hambúrguer de Miami

Que o suculento e saboroso hambúrguer é um dos pratos mais tradicionais e icônicos da cozinha norte-americana, todo mundo sabe.

A novidade é que um dos melhores lanches do gênero é servido em Miami, em um simpático restaurante com mesas ao ar livre localizado no descolado Design District, próximo ao centro da cidade.

Quem diz isso é a prestigiosa revista Food and Wine Magazine, especializada em gastronomia, que recentemente compilou uma lista com os 25 melhores hambúrgueres servidos no país e elegeu o Black Angus Burger, do cardápio do Michael's Genuine, como o mais gostoso de todo o Estado da Flórida.

E como americano entende de hambúrguer como ninguém, Direto de Miami fez uma visita a esse restaurante para comprovar o veredito da publicação e experimentar essa delícia.

Um prato aparentemente simples, o legítimo hambúrguer requer um enorme nível de atenção e perfeição: ponto certo, textura, qualidade da carne, tempero e temperatura do fogo.

E, realmente, o Harris Ranch Black Angus Burger (US$ 12; US$ 14 com queijo) do Michael’s Genuine Food & Drink tem tudo isso e mais um pouco.

É saborosíssimo e suculento, mas leve, ao mesmo tempo – nem parece que comemos um hambúrguer, e muito menos num dos restaurantes mais badalados da cidade, onde se espera tudo menos um sanduíche.

Mas não dá para esperar nada menos do dono Michael Schwartz, um dos mais bem-sucedidos e premiados chefs de Miami, cuja “marca” é sinônimo de produtos frescos e fornecedores locais, o segredo do sucesso tanto do restaurante como do hambúrguer, servido somente no almoço de segunda a sábado.

De fato, a carne é fresquíssima, suave e macia, como um falte mignon, e o queijo – cheddar branco – bem derretido, no ponto certo. Se preferir, em vez de cheddar, pode pedir com Blue Cheese e também bacon defumado (US$ 3 a mais).

Mas se carne não for o forte de alguém na mesa não tem problema. Só é um dos muitos pratos da badalada casa.

Michael’s tem um cardápio especial de brunch aos domingos e não oferece o sanduíche no menu do jantar, que não é extenso, mas tem de tudo, e tudo de bom.

E, além da gastronomia, Michael’s é um dos points imperdíveis numa visita a Miami – referência para quem quer ver e ser visto!

Outras opções do sanduíche mais tradicional dos EUA:

Burger & Beer Joint - Para saborear um hambúrguer, a qualquer hora e em qualquer dia em Miami, uma das melhores opções é o Burger & Beer Joint, que hoje tem quatro restaurantes na Flórida, inclusive um em Orlando. O primeiro abriu em South Beach, com um ambiente descontraído, tipicamente americano e praiano.

O B&B, como é conhecido, oferece mais de uma dúzia de tipos de hambúrgueres, desde o mais simples de carne e queijo ao Stairway to Heaven ou Escada para o Céu, de gado Wagyu, criado em condições especialíssimas para oferecer uma das carnes mais nobres e macias do mundo, com foie gras e trufas pretas.

Mas o prato mais famoso da casa chama-se The Motherburger e custa US$ 125. É um sanduíche gigante de gado Angus, de 4,5 kg, que pode servir a mesa toda – mas se alguém aceitar o desafio e comê-lo sozinho, em duas horas, ele sai de graça.

Cheesecake Factory - O Cheesecake é um “fast-food” de luxo, perfeito para uma pausa gastronômica durante as compras, pois muitas casas da cadeia ficam dentro de shopping centers.

O cardápio é extenso, os pratos são grandes e os preços justos. Tem massa, carne, frango, ovos e saladas deliciosas. Mas, se for preparado para um hambúrguer, as opções são várias. Um dos mais saborosos é o Factory Burger (US$ 11.95), com queijo cheddar, tomate e cebola grelhada, servido num pão francês – no lugar do tradicional brioche. Prepare-se para se lambuzar, mas vale a pena.

E, claro, como o nome já diz, deixe um espacinho para sobremesa. Os cheesecakes são divinos - para quem está de dieta, tem um sem açúcar. Colaborou Caio Ferraz

Serviço:

Michael’s Genuine Food & Drink

Endereço: 130 Northeast 40th Street Miami, Florida 33137

É recomendável fazer reserva pelo telefone (305) 573-5550 ou pelo website: http://michaelsgenuine.com/miami/.

Burger & Beer Joint

South Beach 1766 Bay Road, Miami Beach, Florida 33139. Telefone: (305) 672-3287

Para mais informações, outros locais e horário de funcionamento, visite http://burgernbeerjoint.com/.

Cheesecake Factory

Só na Flórida, o Cheesecake tem 16 casas, várias dentro de grandes shopping centers, como o Aventura, Dadeland e Dolphin Mall. Para mais informações, locais e hora de funcionamento, visite http://thecheesecakefactory.com.

Siga Chris Delboni no Twitter: @chrisdelboni