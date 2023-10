Um McDonald’s como você nunca viu

A construção em madeira de reflorestamento engenheirada da nova unidade do McDonald’s une tecnologia e origem responsável Foto: Fernando Ctenas

Quem entra no McDonald’s recém-inaugurado na região da Av. Paulista, em São Paulo, em busca do sanduíche preferido, das McFritas crocantes, das sobremesas deliciosas, também tem a oportunidade de fazer uma imersão guiada e digital pelas iniciativas socioambientais da marca.

De fora, já dá para notar que esse é um McDonald’s diferente. A estrutura é inspirada nas árvores que ficam no canteiro original da Avenida Paulista, criando uma harmonia de formatos e desenhos com a natureza e o entorno. A construção é em madeira engenheirada, que une tecnologia e origem responsável da matéria-prima, produzida a partir de reflorestamento e com capacidade de captar e armazenar CO2. A quantidade utilizada na unidade tem a capacidade de estocar até 136 toneladas de CO2. Já o quiosque de sobremesas externo foi feito com 450 kg de lixo reciclado.

Em uma jornada imersiva e educativa, telões e QR codes comunicam as iniciativas sustentáveis da rede Foto: Fernando Ctenas

Por dentro, o McDonald’s mais sustentável da América Latina traz uma faixa amarela no piso, que guia os frequentadores por um divertido mapa interativo, os levando a 12 pontos do restaurante que apresentam as iniciativas de impacto positivo e passam informações por meio de QR codes e telões. Ali estão novas soluções e tecnologias (veja no infográfico abaixo), que se unem às mais de 20 práticas sustentáveis que já fazem parte das inaugurações e reformas da rede por todo o país. A experiência conta, por exemplo, com lixeiras educativas, com espaços de diferentes tamanhos e formas para o descarte correto de cada resíduo, otimizando assim a separação do lixo para alcançar maior reaproveitamento. “É nas lixeiras que os clientes ficam mais curiosos, parece um joguinho de encaixar, as crianças ficam encantadas e, ao mesmo tempo, estão aprendendo ali”, relata Sara Cristina dos Santos de Oliveira, Embaixadora da Experiência do Cliente do restaurante.

As lixeiras parecem joguinhos de montar e divertem enquanto ensinam os clientes sobre separação do lixo reciclável Foto: Fernando Ctenas

Os resíduos orgânicos gerados pelo restaurante são processados em uma composteira com capacidade de 30kg, virando adubo para a Horta do Méqui construída no local, em que os temperos e ervas são doados para os colaboradores da unidade. O restaurante ainda integra um programa da Arcos Dorados - a maior franquia da rede no mundo que opera e tem os direitos de subfranquear a marca McDonald’s na América Latina e Caribe - de redução de desperdício nas cozinhas. Em parceria com a startup social Comida Invisível, as cozinhas realizam um processo de doação, para ONGs da cidade de São Paulo, de ingredientes que perderam valor comercial, mas que ainda contém qualidade para consumo. No total, o projeto já ultrapassou duas toneladas de alimentos doados pelo McDonald´s, o que equivale a mais de 11 mil pratos de comida.

Os resíduos orgânicos são processados em uma composteira, virando adubo para a horta construída no local Foto: Fernando Ctenas

Toda a operação se torna mais sustentável também porque há ali um sistema de controle inteligente do consumo de energia que, por sua vez, é gerada por fontes limpas e renováveis, provenientes do Mercado Livre de Energia e de 44 placas solares instaladas na cobertura. Esse tipo de energia já está presente em cerca de 70% dos restaurantes da Arcos Dorados. E vai além: uma parceria com a empresa de logística Martin Brower contribui para a redução da pegada de carbono da unidade com uma frota 100% elétrica para abastecimento do restaurante.

O quiosque de sobremesas foi feito com materiais recicláveis, assim como piso, forros, condutores e caixas de eletricidade Foto: Fernando Ctenas

Cuidado com as pessoas

A Arcos Dorados é uma das maiores geradoras de primeiro emprego na América Latina e investe constantemente em capacitação e desenvolvimento. O restaurante recém-inaugurado gerou cerca de 70 oportunidades de emprego, sendo 25 ocupadas por pessoas que estão em sua primeira experiência profissional.

Os Embaixadores da Experiência do Cliente, como Sara, foram treinados para prestar suporte a pessoas com deficiência. “Todos nós fizemos o curso de libras no MCampus”, contou ela, citando a plataforma de desenvolvimento da Hamburguer University que é aberta para todos os funcionários da companhia. Além disso, cardápios em braile também estão disponíveis para os frequentadores e o espaço conta com o Momento Azul, área adaptada do salão para famílias com pessoas com transtorno do espectro autista.

Sara Cristina dos Santos de Oliveira, Embaixadora da Experiência do Cliente do McDonald’s Foto: Divulgação/McDonald’s

A experiência imersiva e divertida proporcionada na unidade tem conectado tanto os funcionários quanto os clientes do McDonald’s com temas importantes para a sociedade e o planeta, como descarte correto de resíduos, reciclagem, utilização de energia limpa e reuso de água. “Tem sido dinâmico e educativo. [Os frequentadores] ficam encantados, fazem muitas perguntas e tiram bastante fotos”, conta a Gerente do Restaurante, Andreia Souza Gonçalves. A própria diz ter aprendido práticas sustentáveis sendo líder da nova unidade: “Agora tenho costume de separar o lixo em casa e ensinar isso para as minhas filhas, coisas que não fazia antes.” Para aqueles que buscam adotar atitudes mais sustentáveis em sua rotina, o estabelecimento também está oferecendo para a comunidade coleta de pilhas e eletroeletrônicos, estacionamento e estação de bicicletas e carregamento para carros elétricos.

Andreia Souza Gonçalves, Gerente do Restaurante, trabalha há 20 anos no McDonald’s. Foto: Divulgação/Mcdonalds

Laboratório de inovação

O novo McDonald’s se torna, desde já, referência tanto para os elos da cadeia da rede quanto para o setor de restaurantes em geral. “É um marco dentro de uma jornada de muitos anos, que também continuará por muitos anos para frente. Ela mostra todo o trabalho que estamos construindo com consistência”, diz Marie Tarrisse, Gerente Sênior de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável da Divisão Brasil da Arcos Dorados, lembrando que a empresa tem uma política de restaurantes sustentáveis há mais de uma década, adicionando cada vez mais iniciativas e tornando-as obrigatórias para qualquer nova unidade.

Marie Tarrisse, Gerente Sênior de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável da Divisão Brasil da Arcos Dorados Foto: Divulgação/Mcdonalds

“Nossa estratégia de ESG, chamada Receita do Futuro, está contemplada nessa recente construção. Quando a gente eleva a barra, com um restaurante 100% pensado com sustentabilidade, isso traz um envolvimento de toda a cadeia, logística e de construção”, diz Marie, contando que foi um desafio pensar nas melhores inovações escaláveis, já que se trata da maior rede de restaurantes do mundo e a ideia é que este novo McDonald’s paulistano não seja único. “Ele é um laboratório para testar novas práticas e levá-las para os próximos novos restaurantes.”

Arquibancada de material reciclado no interior do restaurante Foto: Fernando Ctenas

Receita do Futuro

Receita do Futuro é o nome com o qual a Arcos Dorados batizou seu compromisso de trabalhar todos os dias para ser uma parte ativa da solução dos desafios da sociedade. Parte da premissa de que o crescimento do impacto positivo deve acompanhar o crescimento do negócio, portanto, eles utilizam a expansão e a escala da operação da rede como catalisadoras de iniciativas de cuidados com as pessoas e o planeta. A estratégia ESG da Receita de Futuro concentra esforços em seis pilares: Mudanças Climáticas, Economia Circular, Abastecimento Sustentável, Família & Bem-estar, Emprego Jovem e Diversidade & Inclusão.

Em 2022, a empresa lançou a campanha “Mudando um Pouco, Mudamos Muito”, uma plataforma de comunicação para aproximar a Receita do Futuro dos milhões de clientes que visitam os restaurantes todos os dias. O propósito é mudar o mundo por meio de ações aparentemente simples, incentivando cada pessoa a fazer pequenos esforços para proteger o planeta e melhorar a sociedade para construir um futuro melhor.

A nova unidade está em linha com a estratégia ESG da Arcos Dorados, chamada Receita de Futuro Foto: Divulgação Mcdonalds

O restaurante McDonald´s mais sustentável da América Latina fica na Avenida Bernardino de Campos, 307, no bairro do Paraíso, em São Paulo. Funciona 24h, conta com espaço pet e duas pistas de Drive-Thru, uma com entrada na Avenida Bernardino de Campos e a outra pela Rua Abílio Soares.