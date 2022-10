Economia diz que bloqueio de verbas do MEC foi de R$ 1,3 bi; número diverge de outras instituições

Andifes fala em corte de R$ 2,4 bilhões e a IFI, do Senado, diz que a pasta continua com R$ 3 bilhões do Orçamento deste ano indisponíveis; ministro da Educação fala em informações ‘falsas’