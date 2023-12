Além de apresentar atrações musicais nacionais e internacionais, como a cantora baiana de MPB Luedji Luna, o trio de música eletrônica Rooftime, DJ Xique-Xique e Criolo, o festival vai mesclar a isso atividades de relaxamento e bem-estar que conectam o público à natureza. “Corona Sunsets World Tour Experience é uma experiência única e inesquecível, pensada para transformar as pessoas que passam por ela. É uma verdadeira imersão, que convida as pessoas a se sentirem parte da natureza, conectadas com o paraíso e com a essência leve e natural na qual acreditamos”, comenta o diretor de Marcas Premium da Ambev, Felipe Cerchiari.

Cerveja Corona promove festival inédito com experiências imersivas, música e sustentabilidade Foto: Divulgação/Corona

Durante os três dias, o público viverá essa experiência conectado aos valores de Corona. Focada em sustentabilidade, a organização do festival vai eliminar todos os plásticos de uso único e descartáveis durante o evento. Também será distribuído ao público o copo Corona sustentável, feito 100% de plásticos reciclados retirados das praias do litoral brasileiro. A cerveja da Ambev foi a primeira a receber a classificação de neutralidade em resíduos plásticos, o que significa que ela retira do ambiente mais plástico do que produz.

O evento também contará com painéis liderados por especialistas que falarão sobre as belezas do oceano e a importância da conservação, com instalações interativas e demonstrações ao vivo. O público poderá produzir uma obra de arte sustentável e coletiva com garrafas de Corona, por meio da construção de uma escultura de tartaruga gigante – a Giant Turtle. Artistas locais também criarão murais durante o festival, e quem estiver aproveitando o evento também poderá participar de workshops de serigrafia e imprimir seus próprios desenhos em roupas e toalhas com tintas ecológicas.

Como parte da experiência ao ar livre, o Corona Sunsets World Tour Experience também terá momentos especiais de relaxamento, com especialistas em bem-estar que oferecerão experiências sensoriais, de meditação musical, práticas e técnicas de respiração, ioga e mindfulness. A gastronomia também fará parte da experiência do público, com sabores que valorizam a cultura do Ceará por meio de produtores locais e agricultores e incentivam a cozinha consciente. Além dessas experiências únicas, o festival fortalecerá a economia local, fomentando o turismo e gerando empregos na região.

“É a primeira vez que fazemos um projeto desse tipo, com uma turnê global que foi um grande sucesso ao longo do ano, reconhecido como um dos maiores festivais do mundo – ter o Brasil encerrando essa jornada com chave de ouro, com uma energia que só se vê por aqui, é o jeito perfeito de fechar o ano de 2023 e começar um próximo ciclo muito mais consciente e em conexão com o que realmente importa”, finaliza Felipe Cerchiari.

