‘O Morro dos Ventos Uivantes’: novo filme com Margot Robbie e Jacob Elordi gera polêmica; entenda

Apesar de Brontë nunca explicitar a etnia de Heathcliff, o personagem é descrito como um “cigano de pele escura”. Em adaptações anteriores, Heathcliff foi interpretado por Laurence Olivier e Tom Hardy, mas na mais recente, de 2011, ele foi vivido pelo ator negro James Howson. Elordi, escolhido por Fennell para o papel, é australiano e conhecido pela trilogia A Barraca do Beijo e pelos papéis em Saltburn e Priscilla.

Ao Deadline, o diretor do Centro de Escritos de Brontë, Michael Stewart, falou sobre a decisão da nova adaptação: “Com O Morro dos Ventos Uivantes, tivemos tantos anos de atores brancos interpretando um personagem de etnia tão ambígua… E as coisas mudaram agora, o jeito que representamos certas pessoas na arte e na cultura vem com uma responsabilidade que não existia há 20 anos”.