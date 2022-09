Flip 2022: Annie Ernaux, homenagem a Maria Firmina dos Reis e ingresso a R$ 120; veja programação

A Flip anunciou a programação da sua edição de 2022 e a escritora homenageada: Maria Firmina dos Reis (1822-1917), autora de Úrsula (1859), romance que inaugura, no Brasil, uma literatura abolicionista. Um dos principais festivais literários do Brasil, a Flip 2022 será de 23 a 27 de novembro, em Paraty. Esta 20ª edição, que terá como tema informal a ideia de Ver o Invisível, será a primeira presencial desde o início da pandemia de covid-19, em 2020. Os ingressos vão custar R$ 120 por mesa de debate, mas é possível ver pelo telão sem pagar.

Um dos destaques deste ano será a participação da escritora francesa Annie Ernaux, de 82 anos. Ela é autora de livros como O Lugar, Os Anos e O Acontecimento, que são sucesso de crítica e de público. E também a presença de Saidiya Hartman, escritora, professora da Universidade Columbia e uma das principais referências intelectuais da diáspora africana.

Saidiya Hartman, autora de 'Vidas Rebeldes' Foto: Editora Fósforo

Entre os convidados, então, ainda, a antropóloga francesa Nastassja Martin, autora de Escute as Feras, sobre como foi ter sido atacada por um urso enquanto estudava povos que habitam regiões remotas da Sibéria; a cubana Teresa Cárdenas, a argentina Camila Sosa Villada, a americana Ladee Hubbard e o chileno Benjamín Labatut, que lançou recentemente no País Quando Deixamos de Entender o Mundo.

O chileno Benjamín Labatut é autor de 'Quando Deixamos de Entender o Mundo' Foto: Editora Todavia

Já entre os convidados brasileiros da Flip estão nomes como Lilia Schwarcz, Cida Pedrosa, Ricardo Aleixo, Veronica Stigger, Geovani Martins, Amara Moira, Ricardo Lísias, Carol Bensimon, Cidinha da Silva, Cristhiano Aguiar e Tamara Klink. Veja a programação da Flip 2022 abaixo.

Fernanda Bastos, Milena Britto e Pedro Meira Monteiro são os curadores da Flip 2022 Foto: Flip

Continua após a publicidade

A curadoria é compartilhada entre Fernanda Bastos, que é jornalista, tradutora e cofundadora da editora Figura de Linguagem, casa negra e independente de Porto Alegre; Milena Britto, professora na Universidade Federal da Bahia com pesquisas nas áreas de gênero, literatura e estratégias de legitimação no campo literário; e Pedro Meira Monteiro, professor brasileiro na Universidade de Princeton, onde fundou, com João Biehl, o Brazil LAB (Luso-Afro-Brazilian Studies).

A Flip vai custar R$ 6 milhões.

Maria Firmina dos Reis, a autora homenageada da Flip

Serão dedicadas duas mesas à autora, que foi professora primária no Maranhão, escreveu uma vasta obra, morreu em 1917 sem o devido reconhecimento e que vem sendo redescoberta nos últimos anos, com novas leituras. A Flip dedicará duas mesas para discutir o seu legado e, antes disso, em outubro, realiza, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, um ciclo de debates.

Busto de Maria Firmina dos Reis, autora de 'Úrsula' e escritora homenageada da Flip 2022 Foto: Diego Reis

Os ingressos da Flip

Os ingressos para a 20º Flip vão custar R$ 120 e poderão ser adquiridos pelo site do evento. Em 2019, os ingressos custaram R$ 55. São 500 lugares por encontro. É possível assistir, sem custo, pelo telão.

Continua após a publicidade

A programação da Flip 2022

Serão 17 mesas de debate, com a presença de autores brasileiros e estrangeiros. Pela primeira vez, haverá uma homenagem a um intelectual vivo - além da que será feita a Maria Firmina dos Reis. A fotógrafa documentarista paraense Nay Jinknss vai celebrar a obra da fotógrafa Claudia Andujar na mesa Livre e Infinito, na sexta, dia 25. E na hora do jogo Brasil X Sérvia na Copa do Mundo, não vai ter debate.

Quarta, 23

19h

Mesa 1: Pátrios lares

Homenagem: Maria Firmina dos Reis

Fernanda Miranda (BA)

Continua após a publicidade

Ana Flávia Magalhães Pinto (DF)

Quinta, 24

10h30

Mesa 2: Minha liberdade

Homenagem + Independência (Maria Firmina dos Reis)

Lilia Schwarcz (SP)

Eduardo de Assis Duarte (MG)

Continua após a publicidade

12h

Mesa 3: O brando leque do gentil palmar

Teresa Cárdenas (Cuba)

Cida Pedrosa (PE)

19h

Mesa 4: O corpo de imagens

Lenora de Barros (SP)

Continua após a publicidade

Ricardo Aleixo (MG)

Patricia Lino (Portugal)

20h30

Mesa 5: A festa das irmãs perigosas

Camila Sosa Villada (Argentina)

Luciany Aparecida (BA)

Sexta-feira, 25

Continua após a publicidade

10h30

Mesa 6: Ainda longos combates

Allan da Rosa (SP)

Eduardo Sterzi (RS)

12h

Mesa 7: Risco e transformação

Cecilia Pavón (Argentina)

Continua após a publicidade

Fabiane Langona (RS)

15h30

Mesa 8: O que deixaram para adiante

Ladee Hubbard (EUA)

Geovani Martins (RJ)

17h

Mesa 9: E se eu fosse

Continua após a publicidade

Amara Moira (SP)

Ricardo Lísias (SP)

Ricardo Lísias lançou, recentemete, 'Uma Dor Perfeita' Foto: Amanda Perobelli/Estadão

19h

Mesa 10: Do mal que tu me deste...

Benjamin Labatut (Chile/EUA)

Luiz Mauricio Azevedo (PR/RS)

Continua após a publicidade

20h30

Mesa 11: Livre e infinito

Mesa com Artista em Destaque: Claudia Andujar

Nay Jinknss (PA)

Sábado, 26

10h30

Mesa 12: Mesa Zé Kleber

(a definir)

12h

Mesa 13: A literatura em que habito

Bessora (Bélgica, Gabão)

Carol Bensimon (RS)

Prisca Agustoni (MG/Itália)

15h30

Mesa 14: Diamante Rubro

Annie Ernaux (França)

Veronica Stigger (RS)

Annie Ernaux é um dos destaques da Flip 2022 Foto: Catherine Hélie

17h

Mesa 15: Desterrando o susto

Nastassja Martin (França)

Tamara Klink (RJ)

19h

Mesa 16: Entrar no bosque de luz

Saidiya Hartman (EUA)

Rita Segato (Argentina/Brasil)

Domingo, 27

10h30

Mesa 17: Encruzilhadas do Brasil

Cidinha da Silva, autora dos livros 'Um Exu em Nova York' e 'Parem de Nos Matar' Foto: Acervo pessoal

Cidinha da Silva (BH)

Cristhiano Aguiar (PB)