Haruki Murakami ganha o Prêmio Princesa de Astúrias de Letras

Haruki Murakami, o mais conhecido escritor japonês contemporâneo, ganhou nesta quarta-feira, 24, o Prêmio Princesa de Astúrias na categoria Letras. Além de uma estatueta, o prêmio dá ao vencedor o valor de 50 mil euros.

Autor de obras como 1Q84, Norwegian Wood, Do Que Falo Quando Falo de Corrida e Abandonar o Gato: O Que Falo Quando Falo do Meu Pai, ele é sempre lembrado pela crítica e nas listas de apostas do Prêmio Nobel de Literatura. No Brasil, seus livros são publicados pela Alfaguara.

“O alcance universal de Murakami mostra-se numa narrativa ambiciosa e inovadora, que soube expressar algumas das grandes questões e conflitos do nosso tempo”, disse o júri, citado pela AFP.

Murakami acaba de lançar um livro novo no Japão: 'A Cidade e Seus Muros Incertos' (em tradução livre) Foto: Eugene Hoshiko/AP

Concedido pela Fundação Princesa de Astúrias, o prêmio reconhece personalidades em diversas áreas. No final de abril, a atriz Maryl Streep ganhou na categoria artes.

Em 2022, quem ganhou o Prêmio Princesa de Astúrias de Letras foi o dramaturgo espanhol Juan Mayorga. Em 2021, o escritor francês Emmanuel Carrère. E em 2020, a poeta canadense Anne Carson, que ganhou novas edições no Brasil no ano passado.