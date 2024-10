O primeiro deles é narrado pelo marido, que se opõe autoritariamente à sua decisão de de se tornar vegetariana. O segundo centra-se no cunhado, um artista obcecado por imagens sexuais de corpos pintados com flores, e o terceiro é narrado pela irmã de Yeong-hye. A protagonista quer, em última instância, viver de terra, água e luz, como fazem as árvores. Ou seja: opor-se da forma mais cabal à violência da presença humana no mundo. Mas como evitar, com isso, realizar atos de violência contra si mesma? São questões profundas tratadas com um pensamento sofisticado. Han Kang jamais cai no maniqueísmo e jamais oferece respostas fáceis.

Dois anos depois de vencer o Booker International, ela voltou à lista dos finalistas do prêmio com O Livro Branco, uma reflexão de cunho autobiográfico sobre a perda de uma irmã ainda bebê. O livro foi escrito em Varsóvia, e a autora relata que, ao observar os edifícios reconstruídos na cidade após a Segunda Guerra, entende que a perda da irmã também é parte estrutural de sua própria história. A narrativa faz pensar na Han Kang poeta (ela publicou um livro de poesia em 2013) ao fazer um inventário de objetos brancos que de algum modo se relacionam à vida e à morte da irmã. “Certos objetos parecem brancos na escuridão”, ela escreve – o que poderia valer como definição do próprio livro: a metafórica tentativa de deitar luz sobre a funda escuridão da existência humana.