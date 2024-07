Prêmio Jabuti Acadêmico: Conheça todos os finalistas da nova premiação

Na última quarta, 10, a organização já havia revelado os dez semifinalistas de cada categoria (veja lista aqui). As obras vencedoras serão anunciadas no dia 6 de agosto em uma cerimônia oficial no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Ao todo, são 29 categorias, dividas em dois eixos: Ciência e Cultura e Prêmios Especiais. Cada vencedor será premiado com R$ 5 mil e uma estatueta. De acordo com a CBL, foram 1.953 obras inscritas para o novo prêmio.