‘Gosto de gente esperneando. Achou ruim, fica pra trás’, diz indicado ao Jabuti por ilustração de IA

O Prêmio Jabuti, uma das mais importantes premiações da literatura brasileira, indicou um livro feito a partir de inteligência artificial para a categoria de melhor ilustração do ano. Os semifinalistas de 2023 foram anunciados nesta quinta-feira, 9.

A obra em questão é uma edição do clássico Frankenstein, de Mary Shelley, lançado pela editora Clube de Literatura Clássica em 2022. Ao Estadão, o designer responsável pela criação, Vicente Pessôa, defendeu o uso da tecnologia e esclareceu que não informou o uso da IA na inscrição, pois “não perguntavam”.

A reportagem procurou a organização da premiação e a editora Clube de Literatura Clássica, mas não teve retorno até o momento.

Após a divulgação de que o livro estava entre os indicados do Jabuti, o assunto teve grande repercussão nas redes sociais, inclusive com críticas ao prêmio. “Estou achando legal demais. Gosto de polêmica, gosto de gente chorando, esperneando, rasgando as vestes. Divulga meu nome e o Clube. Eu só acho que os ilustradores que estão achando realmente ruim vão ficar para trás. O IA está aí e veio para ficar”, diz Pessôa.

Edição de 'Frankenstein' da editora Clube de Literatura Clássica, feita com inteligência artificial, foi indicada ao Prêmio Jabuti 2023. Foto: Clube de Literatura Clássica/Divulgação

“A gente não falou, mas havíamos falado longamente na nossa divulgação no ano passado que esse era o primeiro livro da história do universo que foi inteiramente ilustrado por IA”, explica o designer sobre a inscrição.

No lançamento da obra, a editora promoveu uma live do designer com Zé Lima, o gerente editorial do Clube. A transmissão ao vivo explicou o processo de desenvolvimento da capa e das ilustrações do livro.

Pessôa não vê necessidade em informar o Jabuti sobre a criação com IA. “Seria a mesma coisa que informar que utilizei uma câmera fotográfica, utilizei photoshop, illustrator ou xilogravura. É um negocio meio estranho”.

A escolha dos indicados e dos vencedores da categoria ilustração é feita por três jurados especialistas na área: André Dahmer, Eduardo Baptistã e Lucia Mindlin Loeb. O Estadão tenta contato com eles para esclarecer se sabiam que a obra foi feita por IA, mas ainda não teve retorno.

Não sei se [os jurados] sabiam que era IA ou não, mas acho que em obras de arte isso não importa. Acho que eles sabiam porque ali tem vários elementos. Se eles têm algum conhecimento do que tem acontecido aí no campo de design e comunicação. Acho que para ser jurado do Jabuti, o cara tem que estar antenado. Se estiver, ele vai saber que é IA. Não sinto que enganei ninguém Vicente Pessôa

Segundo ele, o processo foi realizado com o software Midjourney através de “prompts” - comandos dados por escrito à inteligência artificial. “Foram feitas mais de 1.200 imagens, das quais a gente aproveitou 50. Talvez fosse menos trabalhoso ilustrar na mão″, explica.

