Salman Rushdie lança novo livro após facada: ‘palavras são as únicas vencedoras’, diz ele

Em Victory City, o novo romance de Salman Rushdie, uma talentosa contadora de histórias e poetisa cria uma nova civilização através do poder absoluto de sua imaginação. Abençoada por uma deusa, ela vive quase 240 anos, tempo suficiente para testemunhar a ascensão e queda de seu império no sul da Índia, mas seu legado duradouro é um poema épico.

“Só resta esta cidade de palavras”, escreve a poetisa Pampa Kampana no final da sua epopeia, que enterra em um vaso como mensagem para as gerações futuras. “As palavras são as únicas vitoriosas.”

O escritor Salman Rushdie em Nova York, em 2015 Foto: SARA KRULWICH

Enquadrado como o texto de um épico sânscrito medieval redescoberto, Victory City é sobre criação de mitos, narrativa e o poder duradouro da linguagem. É também um retorno triunfante ao palco literário para Rushdie, que se afastou da vida pública por meses, recuperando-se de uma facada brutal enquanto estava no palco durante um evento cultural em agosto do ano passado, em Nova York.

O ataque a Rushdie abalou o mundo literário. Durante décadas, ele foi reverenciado não apenas como romancista, mas também como um ícone da liberdade de expressão que enfrentou ameaças de morte por causa de seu romance Os Versos Satânicos, mas continuou a escrever e se manifestar contra a intolerância. Depois que ele foi atacado no verão passado, outros escritores e figuras culturais expressaram indignação e se reuniram para vigílias em sua homenagem, compartilhando histórias pessoais sobre ele e lendo trechos de seus romances.

Manifestação, em Nova York, em agosto de 2022, em apoio a Salman Rushdie, que recebeu uma facada Foto: Jackie Molloy / NYT

Agora, com o lançamento de Victory City, os escritores estão novamente se reunindo em torno de Rushdie para defender seu trabalho. Muitos veem isso como um momento para celebrar a imaginação exuberante e divertida de Rushdie, para voltar a atenção para sua ficção e para saborear o fato de que Rushdie está aqui para testemunhar a recepção de seu romance. Alguns dizem que a mensagem abrangente do livro - que as histórias sobreviverão a confrontos políticos, guerras, o colapso de impérios e civilizações - ganhou uma ressonância elevada à luz do que Rushdie suportou.

“Ele está dizendo algo bastante profundo em Victory City”, disse o romancista Colum McCann, amigo de Rushdie. “Está dizendo: ‘Você nunca vai tirar o ato fundamental de contar histórias das pessoas’. Diante do perigo, mesmo diante da morte, ele consegue dizer que contar histórias é uma moeda que todos nós temos.”

Rushdie entregou Victory City para sua editora, Random House, em dezembro de 2021, e a casa editorial anunciou o projeto no final de 2022, pouco antes de Rushdie ser atacado. Durante sua recuperação, ele esperou ansiosamente pelas respostas ao romance, disse McCann. Quando o amigo enviou um e-mail a Rushdie e pediu-lhe permissão para ler trechos de Victory City em um evento realizado em dezembro no Center for Fiction, Rushdie ficou emocionado, disse McCann.

“Há uma espécie de ferocidade na presença de espírito que estava lá”, disse McCann. Uma sensação de Rushdie de que “vou usar esta poderosa arma da linguagem, e é mais forte do que qualquer coisa que você possa jogar em mim”.

A escritora canadense Margaret Atwood, em Londres, em 2019 Foto: ANGELA WEISS / AFP

Rushdie não deu entrevista para comentar sobre o lançamento, disse seu editor. Amigos e colegas escritores relatam que sua recuperação está progredindo; ele mantém contato com todos, começou a planejar novos projetos de escrita e mantém-se engraçado e perspicaz como sempre.

Victory City baseia-se em muitos dos temas que há muito preocupam Rushdie - o poder dos mitos e lendas para moldar a história, o conflito entre as forças do multiculturalismo e do pluralismo versus o fundamentalismo e a intolerância. De certa forma, é uma volta aos trabalhos anteriores de Rushdie - narrativas realistas mágicas e ricamente imaginadas, ambientadas na Índia - e marca um retorno às suas raízes literárias após seus dois últimos romances, ambos sátiras que espetam a política e a cultura americana contemporânea.

As primeiras críticas do romance foram amplamente favoráveis. O site Kirkus elogiou-o como “um grande entretenimento, um conto com muitas vertentes, escrito por um mestre ascendido das lendas modernas”. Um crítico que escreveu no The Times de Londres chamou-o de “um dos livros mais alegres de Rushdie”, observando que “o puro prazer que ele teve ao escrevê-lo salta das páginas”.

Erica Wagner, autora e crítica que moderou um evento em homenagem a Rushdie e que vai ao ar em 9 de fevereiro para marcar a publicação do livro, disse que o romance é “uma prova do poder da narrativa e do das palavras.”

Alguns dos amigos de Rushdie lamentaram que ele - notoriamente gregário e extrovertido que adora ser o centro das atenções - tenha sido forçado a se isolar no que deveria ser um momento de celebração.

Margaret Atwood, que participou do painel sobre Victory City ao lado de Wagner e do autor Neil Gaiman, disse que se sentiu na obrigação de falar sobre o mais recente trabalho de Rushdie, já que ele não estava em condições de aparecer publicamente.